Dortmund vor NRW-Wahl 2022: Peinliche Panne – Wähler wundern sich über Briefwahl-Detail

In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Dortmund. Bei der NRW-Wahl 2022 können die Wähler in Dortmund mitentscheiden, ob sich die Kräfteverhältnisse im Landtag nach fünf Jahren wieder verschieben?

Kann Thomas Kutschaty (SPD) das Amt des Ministerpräsidenten von Hendrik Wüst erobern? In Dortmund steht bei der Landtagswahl unter anderem die Nachfolgerin des Amtsinhabers im NRW-Verkehrsministerium zur Wahl.

Im Vorfeld der NRW-Wahl 2022 sollte es zu einer Panne kommen.

Essen vor der NRW-Wahl 2022: Das musst du wissen

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hofft bei der NRW-Wahl 2022 wieder auf die Treue der SPD-Wähler in Dortmund.

In der Ruhrpott-Stadt haben die Sozialdemokraten in der Regel leichtes Spiel. Spannend wird sein, ob Ina Brandes (CDU) im Dortmunder Wahlkreis III von ihrem Wechsel an die Spitze des NRW-Verkehrsministeriums profitiert.

Wir halten dich hier über alle Entwicklungen zur NRW-Wahl 2022 in Dortmund auf dem Laufenden.

14. August: Panne vor NRW-Wahl 2022 in Dortmund

Bei der Produktion der Briefwahl-Unterlagen ist es in Dortmund zu einem Fehler gekommen. Viele Wähler dürften sich gewundert haben, als sie auf ihrem Wahlschein oberhalb des Aufdrucks des Frankiervermerkes eine Kölner Adresse sahen.

Dortmund: Briefwahl-Panne vor NRW-Wahl 2022. Foto: Stadt Dortmund

„Zu diesem Versehen ist es gekommen, da die beauftragte Firma auch die Briefwahlunterlagen der Stadt Köln druckt“, teilte die Stadt Dortmund mit.

Alle Bürger könnten diesen falschen Aufdruck ignorieren und die Briefwahl-Unterlagen trotzdem verwenden, heißt es. „Eine Neuausstellung erfolgt nicht“, teilte die Stadt Dortmund mit. Betroffen seien Briefwahlunterlagen, die am 11. und 12. April ausgestellt worden seien.

Die Kandidaten und Wahlkreise aus Dortmund bei der NRW-Wahl 2002 im Überblick:

Wahlkreis 111, Dortmund I:

CDU: Andreas Flur

SPD: Ralf Stoltze

FDP: Melina Närdemann

Grüne: Michael Röls

AfD: Peter Bohnhof

Linke: Kevin Götz

Wahlkreis 112, Dortmund II:

CDU: Alexander Omar Kalouti

SPD: Volkan Baran

FDP: Nils Mehrer

Grüne: Katrin Lögering

AfD: Wolfgang Seitz

Linke: Sonja Lemke

Wahlkreis 113, Dortmund III:

CDU: Ina Brandes

SPD: Nadja Lüders

FDP: Xenia Buxmann

Grüne: Jacques Armel Dsicheu Djine

AfD: Dirk Thomas

Linke: Andreas Esch

Wahlkreis 114, Dortmund IV:

CDU: Matthias Nienhoff

SPD: Anja Butschkau

FDP: Jens Isselhorst

Grüne: Jenny Brunner

AfD: Walter Wagner

Linke: Adelgunde Lammers

NRW-Wahl 2022 in Dortmund: Das ist das Ergebnis von 2017

Vor fünf Jahren machte die SPD das Rennen in Dortmund.

Die Sozialdemokraten ließen die Oppositionsparteien in einer ihren Hochburgen bei den Zweitstimmen deutlich hinter sich:

SPD: 37,9 Prozent

CDU: 24,3 Prozent

FDP: 10,3 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

Grüne: 7,3 Prozent

Linke: 7,7 Prozent

In allen Wahlkreisen sicherten sich die SPD-Kandidaten außerdem das Direktwahl-Mandat. (ak)