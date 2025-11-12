Nach Auftritt in Westfallenhalle Dortmund – jetzt erfährt es auch Till Lindemann

Der Rammstein-Sänger sorgt seit Jahrzehnten für Schlagzeilen – doch diesmal geht es nicht um seine Musik. Am Samstagabend (8. November) bekam Till Lindemann vor der Westfalenhalle in Dortmund deutliche Signale von einer kritischen Öffentlichkeit zu spüren.

Rammstein-Konzert in Dortmund: Ausverkaufte Halle und Proteste

Till Lindemann polarisiert wie kaum ein anderer Musiker – und nicht nur mit seiner Musik. Am Samstagabend (8. November) trat der Rammstein-Frontmann in der Westfalenhalle in Dortmund auf. Vor der Halle versammelten sich rund 250 Menschen, um gegen den Auftritt zu protestieren. Der Grund? Vorwürfe sexualisierter Übergriffe, die in den vergangenen Monaten gegen Lindemann erhoben wurden und eine breite öffentliche Debatte über Machtmissbrauch in der Musikbranche ausgelöst haben.

Kein Wunder, dass die Stimmung vor der Westfalenhalle schnell in Protest umkippte: Pyrotechnik wurde gezündet, Fans und Demonstrierende gerieten verbal aneinander, die Polizei musste einschreiten. In Redebeiträgen machten die Protestierenden ihrem Ärger Luft – vor allem gegen die Verantwortlichen der Halle. Immer wieder fiel dabei der Vorwurf, finanzielle Interessen würden über moralische Haltung gestellt. Ähnliche Kritik hatten Veranstalter schon bei anderen Künstlern wie Luke Mockridge einstecken müssen, dem ebenfalls Grenzverletzungen vorgeworfen wurden (>> wir berichteten).

Till Lindemann erhält einen Preis

Doch trotz des Protests war die Show ausverkauft: Über 11.500 Fans sahen Lindemann live – die Halle in Dortmund war somit ausverkauft. Aus diesem Grund erhielt der Sänger sogar einen Preis! Er wurde nämlich mit dem Sold-Out-Award ausgezeichnet. Natürlich ist das kein offizieller Musikpreis im klassischen Sinne, sondern eher eine Art Auszeichnung von Veranstaltern oder Locations. Also kurz gesagt: Es zeigt „nur“, die Show war komplett ausverkauft.

