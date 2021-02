Dortmund: Machete und Baseballschläger auf Demo entdeckt – Autokorso gerät völlig außer Kontrolle

Dortmund. Am Dienstagabend hatten sich einige Menschen aus Dortmund verabredet, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Das sollte mit einem Auto-Korso passieren, damit niemand gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen könne.

Doch die Situation in Dortmund eskalierte, nachdem zuvor rund 70 Fahrer mit Autos friedlich demonstriert hatten.

Autokorso in Dortmund eskaliert auch wegen Gegendemonstranten

Wie die Polizei mitteilte, wurde bereits der Start des Korsos an den Westfalenhallen in Dortmund von circa 80 Menschen mit Fahrrädern in Form einer Sitzblockade verzögert.

Gegendemonstranten blockierten mit Fahrrädern den Autokorso. Foto: imago images/Friedrich Stark

Die Polizei führte den Autokorso nach einer längeren Wartezeit über die Gegenfahrbahn an der Blockade vorbei.

Im weiteren Verlauf kam es in der Innenstadt von insgesamt circa 200 Personen aus dem linken Spektrum zu mehrfachen Störungen der Versammlung: Kleingruppen auf Fahrrädern blockierten den Autokorso immer wieder, indem sie sich mit den Fahrrädern vor die Autos stellten bzw. zwischen den Autos umherfuhren.

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

------------------------

Dabei kam es mehrfach, insbesondere wegen der Dunkelheit, zu gefährlichen Situationen und zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Wall. Außerdem wurden vereinzelt Autos durch die Gegendemonstranten beschädigt.

Vor dem Fußballmuseum griffen nach einer Autopanne eines Versammlungsteilnehmers vier Menschen das Fahrzeug an – bei der Auseinandersetzung war auch ein Baseballschläger im Spiel.

Dortmund: Polizei findet Baseballschläger und Machete in Auto

Wer den Baseballschläger eingesetzt hat, ist aktuell noch unklar. Polizisten konnten die Angreifer auf dem Boden fixieren. Darüber hinaus fanden die Beamten in dem betreffenden Fahrzeug eine Machete.

Strafverfahren wurden eingeleitet, die gefährlichen Gegenstände sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Dortmund: Mehrere Anzeigen gingen raus

Gegen mehrere Versammlungsteilnehmer wurden Ordnundswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung eingeleitet.

Zudem fertigten die Beamten in Dortmund drei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung (angebliche Atteste für Maskenbefreiung). (fb)