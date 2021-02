Dortmund: Passanten finden Schuhkarton – als sie ihn öffnen, folgt ein großer Schreck

Dortmund. Unfassbar, was Passanten in Dortmund in einem Schuhkarton am Wegesrand gefunden haben.

In dem verschlossenen Schuhkarton lagen drei kleine Katzen, die gerade mal wenige Tage alt gewesen sind, teilte der Verein Arche90 aus Dortmund mit.

In Dortmund wurden drei kleine Kätzchen ausgesetzt

Der Verein nahm die Kitten in ihre Obhut. Die Kätzchen seien gerade mal zwei oder drei Tage alt gewesen.

Die kleinen Katzen sind gerade mal 3 Tage alt. Foto: Arche90

An den kleinen Bäuchen hing tatsächlich noch die ausgetrocknete Nabelschnur. Da so junge Kätzchen dringend ein Ammen-Tier brauchen, dass die Versorgung anstelle der Mutter übernimmt, wurden die Kätzchen zum Verein „Flaschenbabys in Not – Tierwaisen e.V.“ übergeben.

Dortmund: Hinweise zum Täter sollen an den Verein gehen

Nun werden Hinweise zum Täter gesucht, der die drei Kätzchen einfach in der Kälte ausgesetzt und somit quasi dem Tod überlassen hat.

Arche90 sucht nach dem Täter anhand Bilder des Kartons. Foto: Arche90

Hinweise sollen per Email an info@arche90.de oder telefonisch unter 0231/87 53 97 hinterlassen werden. (fb)