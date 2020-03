Dortmund: Busfahrer lässt Mädchen an Haltestelle zurück – der Grund ist...

Dortmund. Jeden Morgen fährt ein Mädchen mit seinen Schulfreundinnen mit dem Bus zur Schule. Doch dann passiert das: An einem Tag nimmt der Busfahrer die zwölfjährige Mayra plötzlich nicht mit, sondern lässt sie an der Haltestelle in Dortmund stehen. Mayra verpasst deshalb den Unterricht.

Die Begründung des Busfahrers überrascht.

Dortmund: Mädchen rennt zur Haltestelle und darf nicht in Bus steigen

Die Zwölfjährige rannte mit ihren Freundinnen zur nächsten Haltestelle, um den Bus in Dortmund noch zu bekommen. Sie seien spät dran gewesen, ihr Unterricht sollte bald losgehen. Dann habe Mayra plötzlich bemerkt, dass sie ihr Ticket vergessen hatte. Sie habe den Busfahrer gefragt, ob sie trotzdem einsteigen könne. Doch dieser habe ihr den Einstieg nur mit einem gültigen Fahrticket erlaubt, wie die „Ruhrnachrichten“ schreiben.

Da die Zwölfjährige kein Geld dabei gehabt habe, habe der Busfahrer sie einfach an der Haltestelle stehen lassen. Ihre Freundinnen seien dagegen mit dem Bus mitgefahren, haben aber erst später gemerkt, dass Mayra nicht mehr dabei gewesen sei. Sie sei nämlich als letzte eingestiegen.

Vater stellt Busunternehmen zur Rede

„Völlig aufgelöst“, wie ihr Vater später erzählte, sei Mayra also schnell wieder nach Hause gerannt. Sie habe ihr Ticket geholt und habe anschließend mit einem späteren Bus sogar noch umsteigen müssen, da die Buslinien für Schüler zu der Uhrzeit nicht mehr fuhren. Schließlich sei Mayra zu spät an der Schule angekommen und habe die erste Unterrichtsstunde verpasst.

Ihre Lehrerin habe zwar Verständnis für Mayras Verspätung gezeigt, für die Zwölfjährige sei es aber sicherlich ein großer Schock. Ihr Vater ärgert sich währenddessen über das Verhalten des Busfahrers. Also habe er bei dem Busunternehmen angerufen und nachgefragt, ob Busfahrer die Schulkinder nicht grundsätzlich mitnehmen müssen. Die Antwort soll gewesen sein, dass Fahrer die Mitnahme von Schülern durchaus verweigern könnten, wenn sie kein Ticket hätten.

Fahrer sollen sich kulant zeigen

Daraufhin haben auch die Ruhrnachrichten eine entsprechende Anfrage bei dem Busunternehmen gestellt. Die Antwort sei dann ganz anders ausgefallen: „Wenn minderjährige Schüler auf dem Weg zur Schule ihr Schokoticket vergessen haben und dies beim Einstieg in den Bus entsprechend mitteilen, sind unsere Fahrerinnen und Fahrer grundsätzlich angehalten, sich kulant zu zeigen und sie dennoch mitzunehmen.“ Sofern die Vorgabe tatsächlich so aussieht, bleibt unklar, warum der Busfahrer Mayra nicht mitnahm.