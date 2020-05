Eine Demo in Dortmund musste von der Polizei beendet werden. (Symbolbild)

Dortmund: Menschen demonstrieren trotz Corona in Innenstadt – als DIESES Lied gespielt wird, gerät alles völlig außer Kontrolle

Dortmund. In der Innenstadt von Dortmund demonstrierte am Samstag die Gruppe „Gelbwesten“ auf der Kleppingstraße „Für ein sozial gerechteres Deutschland“. Die Demo war genehmigt und begann gegen 13 Uhr mit 15 Teilnehmern. Doch als ein Lied gespielt wird, gerät die Versammlung in Dortmund völlig außer Kontrolle.

Was friedlich startete, endete in einer Katastrophe. Denn gegen 14 Uhr spielte der Versammlungsleiter über eine Lautsprecheranlage ein Lied, das die Polizei Dortmund aufs Spielfeld rief.

Dortmund: Polizei löst Demo auf

Zu hören war die ersten Strophe des Deutschlandliedes. Sofort eilten verärgerte Passanten und die Polizei hinzu. Die Beamten stoppten das Lied. Der Leiter der Demo, ein Mann (52) aus Castrop-Rauxel, erntete eine Anzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Doch in Dortmund gab es noch mehr zu tun. Eine Stunde später fiel dem Ordnungsamt eine Personengruppe am Rande der Demo auf, die sich nicht an die Abstandsreglung hielt. Die Menschen standen keine 1,5 Meter auseinander.

Das Ordnungsamt Dortmund wies die Personen auf die aktuelle Regelung hin – zunächst hielten sie sich auch daran. Doch eine Frau (56) aus Herne verstieß erneut bei einer anderen Gruppe gegen das Infektionsschutzgesetz.

Als die Frau wieder ermahnt wurde, rastete sie aus. Sie griff eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes an. Als sie anschließend auch die Polizei angriff, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Mit ähnlichen Plakaten und Transparenten wie diesen, demonstrierten die Menschen unerlaubt in Dortmund. (Symbolbild) Foto: imago images / ZUMA Wire

Im Rucksack der 56-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser. Die Frau kassierte eine Anzeige wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Dortmund: noch eine Demo

Doch das ist immer noch nicht alles. Gegen 15.30 Uhr versammelten sich 150 Menschen am Alten Markt in Dortmund. Sie folgten vermutlich einem Aufruf bei Facebook. Gemeinsam wollten sie gegen die Corona-Einschränkungen demonstrieren.

-------

Mehr News aus Dortmund:

Dortmund: ER überfällt Ehepaar brutal – jetzt fahndet die Polizei mit diesem Phantombild

Dortmund: Serieneinbrecher soll vor Gericht aussagen – doch DAS stellt die Richter vor Probleme

Xavier Naidoo: Stadt Dortmund will Konzert platzen lassen! Oberbürgermeister macht klare Ansage – „Wir wollen ihn...“

-------

Eine Genehmigung hatte die Gruppe aber nicht. Die Stadt Dortmund forderte per Lautsprecher die Leute auf, die Versammlung zu beenden. Als die Polizei dazukam, rannten die Demonstranten los.

+++ Dortmund: Mann fährt Mädchen an – unfassbar, was danach passiert +++

41 Personen konnten die Beamten aus Dortmund jedoch schnappen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. (ldi)