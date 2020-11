Gruselige Szenen am Samstag Abend im Dortmunder Westpark. Doch was steckt dahinter? (Archivbild)

Dortmund: Gruselige Szenen spielen sich mitten im Lockdown in der Stadt ab

Dortmund. Grusel-Szenen in Dortmund!

Ein riesiges beleuchtetes Skelett sorgte am Samstagabend in Dortmund für jede Menge Aufsehen!

,Ist Halloween nicht schon längst vorbei?', dachten sich bestimmt einige Passanten, als sie das Skelett in Begleitung von mehreren gruselig geschminkten Menschen in Dortmund erblickten. Gefeiert wurde am Samstagabend im Dortmunder Westpark zwar, aber nicht das amerikanische Horrorfest.

Dortmund: (NRW) Mitten im Lockdown spielen sich diese gruseligen Szenen ab

Halloween konnte in diesem Jahr, wegen der Corona-Pandemie, nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. Der alljährliche Zombiewalk in Essen wurde sogar vorsorglich abgesagt.

Im Westpark in Dortmund spielten sich gruselige Szenen ab. Foto: Imago Images / Hans Blossey

Im Westparkt durfte nun aber der „Dia de los Muertos“, der Tag der Toten, gefeiert werden. Ein mexikanisches Fest um der Toten zu gedenken. Darüber berichten die Ruhrnachrichten.

Dafür hat die Künstlerin Virginia Novarin im Vorfeld der Veranstaltung das große Skelett gebaut. Das am Abend seinen leuchtenden Auftritt hatte.

Das ist der Tag der Toten:

auf Spanisch heißt es „Dìa de los Muertos“ und ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage

es wird traditionell den Verstorbenen gedacht, jedoch nicht still, sondern mit Musik, Essen und Trinken

in Mexiko feiert jede Familie ihr eigenes Fest

üblicherweise finden auch Umzüge durch die Straßen statt

Menschen schminken sich wie Totenköpfe, die mit Blumen verziert werden und damit verniedlicht werden

nach altmexikanischem Glauben kommen die Toten einmal im Jahr zum Ende der Erntezeit zu Besuch

Laut der „Ruhr Nachrichten“ nahmen rund 40 Menschen an dem Umzug teil. Einige schminkten sich sogar im Gesicht wie Totenköpfe. Auch die alten Gräber wurden mit Papier-Blumen verziert, ganz nach mexikanischer Tradition!

Am Tag der Toten wird in Mexiko traditionell der Verstorbenen gedacht. Foto: imago images / The Photo Access

Bei dem Fest soll auf lebensbejahende Wiese an die Verstorbenen und die Lebenden gedacht werden. Die Idee zu der Veranstaltung hatten die Künstler Virginia Norva und Josue Partida. Veranstaltet wurde der Umzug zusammen mit dem Kulturrucksack und dem Forum Dunkelbunt. Das Motto des Abends lautete: „Calaveras sind wir“, zu Deutsch, „Schädel sind wir“.

Sind solche Veranstaltungen trotz Lockdown erlaubt?

Dutzende Teilnehmer bei einer öffentlichen Veranstaltung – das passt ersteinmal nicht zu den Regelungen im aktuellen „Lockdown light“. Daher hat DER WESTEN bei der Polizei nachgefragt, wie dieser Umzug genehmigt werden konnte.

Eine Polizeisprecherin teilte uns am Montag mit, dass der Umzug anlässlich des „Tages der Toten“ nicht als Veranstaltung, sondern als öffentliche Versammlung vermerkt sei. Damit müsse das Event genauso wie die aktuelle Vielzahl an Demonstration im Zuge der Versammlungsfreiheit gewährleistet sein.

Laut Polizei verlief der Umzug „anmeldekonform und störungsfrei“. (mia)