Dortmund: Notruf aus dem Krankenhaus – Einsatzkräfte finden verirrte Familie im Innenhof

Dortmund. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr erreichte die Feuerwehr Dortmund ein dringender Notruf aus dem Johannes Hospital. Doch der Einsatz sollte sich anders entwickeln als zunächst gedacht.

Als die Feuerwehr Dortmund am Johannes Hospital eingetroffen war, entdeckten die Einsatzkräfte, dass es sich um einen tierischen Notfall handelte.

Dortmund: Tierischer Notruf aus Krankenhaus

Denn im Innenhof des Krankenhauses hatte sich eine Entenfamilie mit zehn Jungtieren aufgehalten.

Mama Ente hat auf ihre Küken aufgepasst. Foto: Feuerwehr Dortmund

Die Vermutung der Feuerwehr: Da es dort bis vor kurzem einen Teich gab, hat Mama Ente gedacht, dass dieser ihr neues Zuhause werden könne. Nun mussten die Enten umgesiedelt werden.

Das ist der Fredenbaumpark

liegt in der Nordstadt von Dortmund

63 Hektar groß

es gibt einen Waldspielplatz, Minigolf und auch einen großen Teich

außerdem finden hier immer zahlreiche Events statt

Tiere wurden in Fredenbaumpark umgesiedelt

Die Einsatzkräfte fingen zuerst das Muttertier und anschließend die Küken ein und brachten die Tiere in einer Transportbox in den Fredenbaumpark in Dortmund. (fb)