Dortmund: Polizistin retten Mann in der Nordstadt das Leben – Hunderte Gaffer tummeln sich ringsherum

Dortmund. Dramatischer Vorfall in Dortmund am vergangenen Freitag. Eine zufällig anwesende Polizistin hat einem Mann in der Nordstadt wohl das Leben gerettet.

Die Beamtin fuhr zufällig gegen 11.45 Uhr über die Mallinckrodtstraße, als plötzlich ein Mann vor ihren Augen zusammenbrach. Die Polizei Dortmund musste mit zahlreichen Kräften anrücken, weil sich innerhalb kurzer Zeit hunderte Gaffer um den Einsatzort scharen.

Dortmund: Die Polizei musste zahlreiche Schaulustige vom Einsatzort fernhalten. Foto: News4 Video Line

Dortmund: Polizistin rettet Mann das Leben – vor hunderten Gaffern

Die Polizistin hatte keinen Augenblick gezögert. Sie verständigte die Zentrale und begann sofort mit der Reanimation des zusammengesunkenen Mannes.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern Den Notruf unter 112 oder 110 wählen Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen Stabile Seitenlage Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge

Neben der Polizistin war noch ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Dortmund zufällig vor Ort und unterstützte sie. Doch nicht nur die Beamten, auch hunderte Gaffer versammelten sich in der Mallinckrodtstraße, um das „Schauspiel“ zu beobachten.

Polizei Dortmund spricht zahlreiche Platzverweise aus

Die Polizei Dortmund teilte mit, dass zwar während des Einsatzes alles friedlich blieb. Dennoch mussten die Einsatzkräfte dutzende Platzverweise aussprechen.

Nur so konnten die Beamten den Rettungsweg freihalten. Der erfolgreich reanimierte Mann konnte anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Insbesondere wegen der zahlreichen Schaulustigen musste die Polizei Dortmund den Einsatzort weiträumig absperren. Dadurch kam es kurzzeitig zu Verkehrsstörungen im Bereich der Mallinckrodtstraße, Ecke Schleswiger Straße. (ak)

Unfassbarer Vorfall in Dortmund

