Bluttat in Dortmunder Nordstadt ++ Täter auf der Flucht

Brutale Szenen in der Nacht von Montag (2. September) auf Dienstag in Dortmund. Wie die Leitstelle der Polizei Dortmund am Dienstagmorgen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist eine sehr stark blutende Person gegen 23.45 Uhr im Blücherpark entdeckt worden.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1998), der nach ersten Ermittlungen der Polizei mit mehreren anderen Personen zuvor in dem Park in der Dortmunder Nordstadt Alkohol getrunken haben soll. Offenbar kam es dabei zum Streit.

Messer-Angriff in Dortmunder Nordstadt?

Demnach hatte das Opfer eine stark blutende Wunde im Schienbeinbereich. Aufgrund des heftigen Blutverlustes konnte anfangs Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nach einer Erstversorgung am Tatort kam der Mann sofort unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus. Die Blutung konnte dabei gestoppt werden, sodass letztlich keine Lebensgefahr bestand.

Die Polizei Dortmund ermittelt nun die Hintergründe der Bluttat in der Nordstadt. Dazu sperrten die Beamten den Bereich um den Tatort im Blücherpark in der Nacht weiträumig ab. Dabei suchten die Ermittler unter anderem nach der möglichen Tatwaffe.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einer Bluttat im Blücherpark. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Ob es sich dabei um ein Messer oder womöglich eine Scherbe handelte, ist noch unklar. Die Tatwaffe sollte in der Nacht genauso wenig auftauchen, wie ein möglicher Tatverdächtiger.

Polizei Dortmund sucht Angreifer

Der war bei Ankunft der Polizisten bereits über alle Berge. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittler werten jetzt nicht nur die Spuren am Tatort aus, sondern wollen sich auch die Videoaufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung anschauen.

