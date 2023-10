Dortmund: Schüsse aus Auto am Nordmarkt – Täter vor Gericht

Dieser Vorfall schockierte nicht nur die Menschen in Dortmund: Am Abend des 10. Oktober 2022 fielen plötzlich Schüsse aus einem Auto am Nordmarkt! Jetzt muss sich der Tatverdächtige vor Gericht verantworten.

Was treibt einen Menschen nur zu solch einer Tat? Aus dem Auto heraus schoss ein Mann auf eine Gruppe von vier Personen, nahm hierbei den Tod der Personen billigend in Kauf, wie es in der Anklageschrift heißt. Der Fall wird am Dienstag (17. Oktober 2023) vor Gericht verhandelt.

Dortmund: Die Schüsse kamen aus dem hinteren Fahrzeugfenster

Die schrecklichen Szenen spielten sich am besagten Tag gegen 20.30 Uhr ab. Zeugen meldeten der Polizei, dass zwei Männer im Bereich der Zimmerstraße/Pionierstraße plötzlich zu Boden gingen. Die beiden Männer wurden von Kugeln eines vorbeifahrenden Autos getroffen, beziehungsweise gestreift.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund teilte damals auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass das Auto mit hoher Geschwindigkeit angerast kam. Anschließend bremste es stark ab. Zeugen nach sei die Waffe dann aus einem der hinteren Autofenstern abgefeuert worden. Nur einen Tag später konnte der Tatverdächtige (36) in der Innenstadt in der Wohnung seiner Freundin durch das SEK festgenommen werden. Er war bereits wegen Gewalt- und Drogendelikten der Polizei bekannt.

Dortmund: So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft

Nun muss er sich erneut vor Gericht verantworten. Der Tatvorwurf: Versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Laut der Anklageschrift traf er mit seinen Schüssen eine der Personen am Oberschenkel, verletzte sie dabei schwer. Ein Schuss soll an der Schulter einer weiteren Person vorbeigegangen sein. Hierbei wurde die Jacke des Opfers beschädigt. Anschließend fuhr der Angeklagte davon.