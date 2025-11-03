Nina Chuba muss Fans in Dortmund enttäuschen – Auftritt abgesagt!

Um 19.30 Uhr hätte am Montag (3. November) eigentlich das Konzert von Nina Chuba in der Westfalenhalle in Dortmund stattfinden sollen – hätte, denn nun ist es offiziell abgesagt.

Für viele Fans eine Enttäuschung, immerhin haben sie sich viele Monate darauf gefreut, doch jetzt verrät die Sängerin die Gründe.

Nina Chuba in Dortmund: Konzert abgesagt

„Hallo Dortmund. Ich mache jetzt mal ein Video“, beginnt Nina Chuba in die Kamera zu sagen. Kein Wunder, immerhin steht an diesem Tag in Dortmund ein Konzert der bekannten Sängerin und Schauspielerin an. Doch sie grinst nicht etwa in die Kamera oder zeigt erste Einblicke für das heutige Event, sondern schaut mit trauriger Miene direkt in die Linse. Und schnell erfahren die Fans aus NRW auch, warum …

„Ich muss heute leider auch die Show absagen. Ich bin ganz traurig darüber“, so die Sängerin in der Instagram-Story vom 3. Novmeber. Sie betont, dass sie gehofft hatte, dass, nachdem sie die Show in Hannover schon absagen musste, nun alles anders wird, doch offenbar Fehlanzeige. Auch das Konzert in Dortmund wird nicht stattfinden? Der Grund: Nina Chuba ist krank. Und das sieht und hört man auch deutlich – nicht nur ihre Nase ist leicht rot, auch ihre Stimme klingt kratzig und heiser.

Ersatztermin wird gesucht

Kein Wunder, dass sie schnell hinzufügt: „Der Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute auf die Bühne zu gehen.“ Sie erklärt weiter, dass eine fast zweistündige Show inklusive Tanz und viel Gesang eben wie Hochleistungssport sei – „und das sei für einen kranken Körper einfach zu risikoreich“. Für viele Fans eine bittere Pille: Immerhin sagt die bekannte Sängerin das Konzert nur wenige Stunden vor Showbeginn ab. „Es tut mir leid für euch alle, weil ich ja weiß, wie sehr ihr euch gefreut habt und die Entscheidung fällt mir nicht leicht“, betont sie mit trauriger Miene weiter.

Doch es gibt – zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer – denn für Dortmund wird es ein Nachholtermin gesucht. Karten können aber dennoch an den Verkaufsstellen zurückgeben werden. Ob das Konzert am Donnerstag (6. November) in Köln stattfinden wird, steht also noch in der Schwebe. Die vielen großen und kleinen Fans der Sängerin wünschen ihr bestimmt eine schnelle Genesung – auch mit Blick auf die vielen anstehenden Konzerte.