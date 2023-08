Dortmund: Neuer Store kommt in die Thier-Galerie – doch Besucher müssen schnell sein!

Da kann sich jeder in Dortmund drauf freuen! Denn schon bald kommt ein neuer Store in die Thier-Galerie. Allerdings bleibt dieser Laden nur für kurze Zeit. Und deshalb ist klar: Besucher müssen schnell sein!

Tausende Interessierte pilgerten im Januar 2023 in die Warsteiner Music Hall, als das „Phoenix des Lumieres“ eröffnete. Jetzt kommt die Attraktion in den Süden von Dortmund. Die Ausmaße haben es in sich, die Ausstellung ist mit knapp 3.000 Quadratmetern Fläche und 13 Meter hohen Wände riesig.

Dortmund: Neuer Store kommt in die Thier-Galerie

Die dort ausgestellten Werke sollen laut Veranstalter „aufwändig in Bild und Ton digital inszeniert“ sein und lebendiger wirken. Dazu kommen Sonderausstellungen. Ab dem 30. September werde beispielsweise der „Kosmos“ thematisiert – Besucher können eine künstlerische Reise durchs All machen.

Ein Tag vorher ist „Phoenix des Lumieres“ in der Thier-Galerie in Dortmund zu Gast. In einer kleinen Kabine können sich Interessierte laut „Ruhr Nachrichten“ einen Einblick darüber verschaffen, was sie in der ehemaligen Warsteiner Music Hall erwartet.

Der kleine Store wird im ersten Obergeschoss stehen und nur bis zum 31. Dezember geöffnet bleiben. Dort werden auch Tickets und Gutscheine für die Ausstellung verkauft. Vielleicht ja eine ganz clevere Geschenkidee für ein Weihnachtsgeschenk aus Dortmund…