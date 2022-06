Dortmund: Wegen Streit zwischen Kindern – Familien gehen mit Stöcken und Flaschen aufeinander los!

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Familien streiten sich manchmal. Aber nur selten gehen dabei dutzende Menschen mit Stöcken und Flaschen aufeinander los. So ist es allerdings in Dortmund passiert.

Die Polizei Dortmund musste etliche Kontrahenten voneinander trennen – die sich alle nur wegen eines Kinder-Streits bekriegten!

Dortmund: Streit zwischen Kindern eskaliert – plötzlich ist die ganze Familie in Rage

Am Freitagabend (17. Juni) eskalierte es in der Nordstadt. Einige Kinder stritten sich am Nordmarkt. Doch kurze Zeit später waren auch ihre beiden Familien involviert.

Es kam zum Handgemenge. Die beiden Streitparteien gingen sogar mit Stöcken und Flaschen aufeinander los. Als die Polizei gegen 21.30 Uhr dazwischenfunkte, stritten sich bereits circa zehn Mitglieder der beiden Familien.

Im Dortmunder Norden eskaliert ein Streit zwischen Kindern – sogar die Polizei muss kommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Petra Schneider

Dortmund: Chaos auf Nordmarkt – Menschenmenge schaut Streit zu

Tatsächlich war es für die Beamten anfänglich schwer die Streithälse zu erkennen. Am nördlichen Nordmarkt hatten sich fast 100 Schaulustige gesammelt, die das Spektakel mit ansehen wollten.

Am Ende konnten die Kontrahenten ausfindig gemacht werden. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt und die Situation beruhigte sich. Für etliche Menschen endete der Tag allerdings mit einem Platzverweis, eine Person wurde sogar angezeigt. (ts)