Dortmund: Frau will Kind (10) vor Jugendgruppe retten – plötzlich gehen die Teenager auf sie los

Unfassbar, wozu selbst junge Mitglieder der Gesellschaft schon fähig sind. In Dortmund ergriff eine Frau Zivilcourage, als sie mitbekam, wie eine Gruppe Jugendlicher ein Kind (10) bedrängten. Doch ihre Rettungsaktion hatte Folgen.

Stattdessen verlagerte sich die Wut der jugendlichen Gruppe auf die Frau aus Dortmund. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht dringend nach Zeugen. Kannst du weiterhelfen?

Dortmund: Jugendliche bedrängen Kind

Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, wurde allerdings erst jetzt durch die Polizei öffentlich gemacht. Am Mittwoch (11. Januar) wurde eine 39-jährige Bewohnerin aus Dortmund auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen

Diese bedrängte einen 10-jährigen Jungen im Bereich der Grundschule auf der Robert-Koch-Straße. Mit einer gehörigen Portion Zivilcourage ausgestattet, trat die Frau der streitlustigen Gruppe entgegen.

Attacke gegen Frau

Sie zog den Jungen weg und wollte die Situation auf diese Weise lösen. Allerdings wandten sich die Jugendlichen daraufhin gegen sie. Laut der Polizei ging ein Mitglied der Gruppe sofort auf die 39-Jährige los und schlug ihr auf den Brustkorb. Es folgten weitere Tritte, welche die Frau zu Boden gehen ließen.

Mehr News:

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung des Ostfriedhofs. Auch der Junge, den die Frau aus Dortmund hatte retten wollen, entfernte sich vom Geschehen. Die Frau begab sich leicht verletzt zunächst in eine Apotheke und von dort in die Notaufnahme des Krankenhauses.

Dortmund: Polizei sucht Hinweise

Die Polizei ist alarmiert und sucht jetzt dringend Zeugen und Hinweise. Besonders nach dem kleinen Jungen, dem die Frau helfen wollte, wird gefahndet. Wer etwas weiß, kann sich telefonisch unter der 0231-132-7441 bei der Kriminalwache melden.