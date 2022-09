Dortmund: Wohnung in der Nordstadt brennt lichterloh – Person lebensgefährlich verletzt

In Dortmund stand am Montag, 19. September, eine Wohnung lichterloh in Flammen.

Polizei und Feuerwehr rückten zu dem Einsatz in der Dortmunder Nordstadt an, bei dem eine Person verletzt wurde.

Dortmund: Brand in Küche greift auf Mehrfamilienhaus über

Ein Feuer in der Küche einer Wohnung artete zu einem großen Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Feuerwehr und Sanitäter eilten sofort zur Unglücksstelle.

Foto: Markus Wüllner

Laut Informationen von DER WESTEN soll eine Person durch die Flammen lebensgefährlich verletzt worden sein, so dass die Einsatzkräfte Wiederbelebungsmaßnahmen auf der Straße durchführen mussten.

Laut Feuerwehr sei die Person mittlerweile in einem Krankenhaus.

Inzwischen brachte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursache steht noch nicht fest. Außerdem sei unklar, inwiefern weitere Person aus dem Mehrfamilienhaus in Dortmund betroffen sind. (neb)