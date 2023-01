Dortmund: Polizeikontrolle endet in wilder Verfolgungsjagd ++ Hubschrauber im Einsatz

Am Montagabend (16. Januar) wurde es richtig hektisch für die Polizei in Dortmund. Eigentlich waren einige Beamten bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle im Einsatz. Doch dann kippte die Stimmung und die Situation eskalierte.

Plötzlich verfolgte die Polizei in Dortmund ein Fahrzeug nicht nur am Boden, sondern auch aus der Luft. Die Beamten nahmen die Hilfe eines Hubschraubers in Anspruch. Letztlich führte das offenbar zum Fahndungserfolg.

Dortmund: Duo flüchtet bei Kontrolle

Was war passiert? Vorausgegangen war offenbar eine Verkehrskontrolle im Dortmunder Westen. Nach Informationen von DER WESTEN kontrollierten die Beamten dabei einen Pkw, in dem auch zwei Männer saßen.

Doch anstatt die Kontrolle in Ruhe hinter sich zu bringen, gab der Fahrer auf einmal Gas. Das Männer-Duo flüchtete und löste damit eine wilde Verfolgungsjagd aus. Nach einigen Kilometern ließen sie den Wagen an einem Waldstück mitten im Naturschutzgebiet zurück.

Hubschrauber im Einsatz

Um die beiden Flüchtigen möglichst schnell in Dortmund auszumachen, forderte die Polizei auch einen Hubschrauber an. Dementsprechend geräuschintensiv war es an diesem Abend in der Stadt. Auf der Straße waren viele Polizeifahrzeuge unterwegs.

Hier weitere Infos:

Die Fahndung zu Luft führte letztlich zum Erfolg. Offenbar spürten die Einsatzkräfte die beiden Männer auf. Ihnen wurden dabei die Wärmebildkameras des Helikopters zum Verhängnis. Ihre Festnahme war die logische Folge. Weshalb sie Reißaus nahmen und was ihnen nun droht, ist bisher unbekannt.

Viel los in Dortmund

