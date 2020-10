Goldener Oktober, bunte Blätter. So schön ist das Ruhrgebiet im Herbst.

am 05.10.2020 um 07:12

Dortmund: Neues Geschäft öffnet in der Innenstadt – die erste Kundin ist keine Unbekannte

Über diese Eröffnung dürften sich einige Menschen in Dortmund sehr freuen!

Am Freitag bildete sich bereits eine lange Schlange mit neugierigen Kunden vor dem Geschäft an der Potgasse in der Innenstadt von Dortmund. Sie alle warteten gespannt darauf, den neuen Store des Online-Händlers EMP zu betreten. Die erste Kundin ist jedoch keine Unbekannte!

Dortmund: Neues Geschäft öffnet in der Innenstadt

Um 10 Uhr öffneten sich endlich die Pforten des neuen EMP-Shops. Seit Jahren verkauft der Händler online zahlreiche Fanartikel. Ob Band-Merch für echte Rocker oder Spielfiguren und Kostüme für Fans von Star Wars, Harry Potter oder Anime – dort gibt es alles, was das Fan-Herz höher schlagen lässt!

In Dortmund können sich Kunden auf ein neues Geschäft freuen. (Symbolbild) Foto: imago images / Cord

Zur Eröffnung gab es sogar eine 20-Prozent-Überraschung für alle Kunden, die sich trauten, in ihrem vollständigen Cosplay-Outfit zu erscheinen.

Deshalb war es gar nicht so ungewöhnlich, als dort im Laden Zauberer und Superhelden auftauchten und sich ganz normal in die Schlange einreihten.

Dortmund: Erste Kundin ist keine Unbekannte

Doch zuerst durfte keine andere als die „Queen of Metal“ Doro Pesch das Geschäft betreten. Die Rockmusikerin konnte sich einen ersten Eindruck über das bunte Angebot verschaffen.

„Super geile Sachen hier“, erzählt Doro begeistert in einem Video auf der Facebook-Seite des EMP-Stores Dortmund. (mia)