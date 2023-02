Dortmund: Neueröffnung in der City! „Freue mich wie ein Kind auf Weihnachten“

„Juhu, super“, freut sich eine Dortmunderin. Und sie ist nicht die Einzige, die aufgrund ihrer Freude kaum an sich halten kann. „Ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten“, schreibt ein Mann auf Facebook. „Whoop whoop, endlich!“, ergänzt eine glückliche Dortmunderin.

Doch was ist eigentlich der Grund dieser heiteren Stimmung unter den Dortmundern?

Dortmund: Anwohner flippen aus

Vielleicht der dunkelgrün geflieste Tresen und die Fenstersprossenwand der kleinen Küche? Oder der niedliche Hinterhof mit den Stühlen und Tischen? Oder das viele Holz und die natürlichen Materialien, die an einen Urlaub auf Kos im Casa-Cook-Hotel erinnern?

Möglicherweise gleich alles zusammen. Denn worüber sich die Menschen in Dortmund wirklich freuen, ist die Eröffnung einer neuen Weinbar. Ab Freitag (10. Februar) um 19.00 Uhr empfangen Mutter und Sohn die ersten Gäste in ihrer Vino-Bistro-Bar „No. 3“ in der Kleine Beuerhaussstraße 3 im Klinikviertel.

Dortmund: Neues Bistro eröffnet

Das ganze Wochenende soll unter dem Motto „Eröffnung“ stehen. Wer es am Freitag also nicht schafft vorbei zu kommen, hat auch am Samstag oder Sonntag ab 16.00 Uhr die Gelegenheit dazu. Ab Montag hat das Bistro dann täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Die zwei Inhaber haben bereits viel Erfahrung im Gastronomiebereich, heißt es in einem Bericht auf Facebook. Der Gästeraum sei „wunderschön gestaltet“ und würde das Viertel, in dem das Bistro eröffnet, mit seinem „Wohnzimmer“ bereichern.

Auf der kleinen Karte soll es vorerst eine feine Weinauswahl und verschiedene Spritz-Getränke, Cocktails und Kaffeespezialitäten geben. Für den Hunger gibt es in der neuen Bar in Dortmund neben Schnitten und Käse-, Wurst- oder Fischplatten auch ein Frühstücksangebot mit Eierspeisen, Joghurt und Müsli.