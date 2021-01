Dortmund: Neuer Treffpunkt der Szene? Schon wieder Großeinsatz gegen Raser!

Raser sind in Dortmund vermehrt unterwegs. (Symbolbild)

Bereits am zweiten Wochenende in Folge hat die Polizei in Dortmund Raser aus dem Verkehr gezogen.

Bis zu 700 Autos seien es in der Nacht zu Sonntag gewesen, die in Dortmund auf dem Innenstadtring und dem Wall unterwegs gewesen sind, so die Polizei.

Dortmund: Polizei geht hart gegen Raserszene vor

Die Beamten waren mit einem Großaufgebot mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Zeitweise wurde sogar der Innenstadtring in Dortmund gänzlich gesperrt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Sauerland: SEK-Einsatz in Menden – zwei Männer festgenommen

Dortmund: „Was ist das denn für ein Rotz?“ – üble Überraschung im Briefkasten

Dortmund: Anwohner gehen wegen Raser-Szene auf dem Wall auf die Barrikaden – jetzt packt ein Insider (19) aus

Dortmund: „Auch in der feinen Gartenstadt gibt es Asoziale“ – Anwohnerin auf 180

-------------------------------------

Insgesamt wurden Dutzende Fahrzeuge im dreistelligen Bereich sichergestellt, ein Führerschein abgenommen und drei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung geschrieben.

>>> Dortmund: Anwohner gehen wegen Raser-Szene auf dem Wall auf die Barrikaden – jetzt packt ein Insider (19) aus

Polizei Dortmund befürchtet nun neuen Treffpunkt der Szene

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Polizei die Raserszene in Dortmund überprüft. Dort waren rund 400 Fahrzeuge gezählt worden.

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist ab 1.11. Thomas Westphal (SPD), er folgt auf Ullrich Sierau (SPD)

------------------------------

Die Polizei befürchtet nun, dass sich Dortmund zu einem Treffpunkt der Szene entwickeln könnte. Gegen die Raserszene wird immer wieder hart vorgegangen.

In Moers ist eine unbeteiligte Frau gestorben, weil zwei Raser unterwegs gewesen sind. (Archivbild) Foto: dpa

In Moers war 2019 eine unbeteiligte Frau gestorben, weil zwei Raser sich ein Rennen geliefert haben. Einer von ihnen wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. (fb)