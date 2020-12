Dortmund: Mann legt sich mit Polizeihündin an – das entpuppt sich als Fehler

Dortmund. Die Weihnachtszeit sollte eigentlich eine besinnliche und friedliche Zeit sein. Eigentlich war es in Dortmund auch so.

Zwei Nachbarn in Dortmund feierten miteinander, doch dann kippte die Stimmung, wie die Polizei nun mitteilte.

Dortmund: Nachbarn feiern zuerst friedlich zusammen

Wie die Polizei Dortmund berichtet, feierten zwei Nachbarn in Dortmund-Brechten am 23. Dezember erst friedlich zusammen. Dabei genehmigten sich die beiden Männer das eine oder andere alkoholische Getränk. Aus Bisher unbekanntem Grund gerieten die Nachbarn dann in der Wohnung aneinander.

Dabei schlug und trat der der 41-Jährige auf seinen Nachbarn (44) ein. Außerdem bedrohte er ihn mit einem Messer. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Dortmund: Mann wird mit Messer bedroht

Bei dem Eintreffen der Polizei am Ort des Geschehens in Dortmund, befand sich der Tatverdächtige im Eingang des Hauses. Doch auch das Eintreffen der Einsatzkräfte beeindruckte diesen nicht.

Er reagierte aggressiv und ignorierte die Anweisungen des Polizeibeamten – obwohl diese sogar eine Polizeihündin dabei hatten.

Dortmund: Polizeihündin kommt zum Einssatz

Als der Mann mit verdeckten Händen zielstrebig auf den Polizisten zuging und nicht auszuschließen war, dass er ein Messer trägt, wurde der Einsatz der Polizeihündin Hedda angedroht. Doch auch davon zeigte sich der 41-Jährige nicht beeindruckt.

Dortmund: Auch ein Polizeihund schüchterte den Mann nicht ein. (Symbolbild) Foto: imago images / Blaulicht News

Daraufhin wurde die Polizeihündin eingesetzt. Sie biss den Mann in sein Gesäß. Bei seiner Festnahme leistete der Mann weiter Widerstand. Nach Versorgung der, durch Eckzähne der Hündin zugefügten, Bisswunde in einem Krankenhaus führte die Fahrt zur Vermeidung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam, das der Mann nach seiner Ausnüchterung an Heilig Abend wieder verlassen konnte. Nun Ermittelt die Polizei Dortmund gegen ihn wegen gefährlicher Körßerverletzung. (gb)