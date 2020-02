Dortmund: Mutter schlägt Frau in Regio-Zug – Unfassbar, was die Polizei im Kinderwagen entdeckt

Dortmund. Ein Streit in einem Zug ist am Samstag kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof in Dortmund eskaliert.

Eine stark alkoholisierte Frau (37) war mit ihrer Familie im RE 57 von Winterberg nach Dortmund unterwegs, als sie begann, auf eine bislang unbekannte Frau einzuschlagen.

Dortmund Hbf: 37-Jährige schlägt auf Frau ein

Ein 53-jähriger Mann trennte die beiden Frauen im Zug voneinander und wurde daraufhin von dem Begleiter (46) der Angreiferin gegen den Hinterkopf geschlagen.

In Dortmund musste die Polizei am Wochenende am Hauptbahnhof eine Frau festnehmen. Foto: imago images / Schöning

Die Familien verließen den Zug gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof in Dortmund, an den auch die Polizei gerufen wurde. Als sie eintrafen, hatte die Familie der Geschädigten den Bahnhof bereits verlassen.

Angreiferin stark betrunken

Die Bundespolizisten griffen die Angreiferin, ihren Lebensgefährten sowie die zwei Kinder (ein und zwei Jahre) auf und brachten sie auf die Wache.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille bei der 37-Jährigen. Im Kinderwagen fanden Beamte ein Flasche Wodka und stellten diese sicher.

Wegen des Zustands der Frau bezweifelten die Beamten, dass sie ihre ein und zwei Jahre alten Kinder beaufsichtigen könne. Sie wurden deshalb in die Obhut des Jugendamts übergeben.

Polizei sucht Geschädigte

Noch auf der Wache klagte die stark alkoholisierte 37-Jährige über gesundheitliche Probleme und wurde deswegen in ein Krankenhaus in Dortmund eingeliefert.

Die 37-Jährige und auch ihre Begleitung müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung behaupten.

Die Polizei bittet die Familie aus dem Zug, die laut Zeugenangaben von der 37-Jährigen angegriffen wurden, sich unter der Telefonnummer 0800 6 888 000 bei der Bundespolizei zu melden. (vh)