Dortmund: Streit zwischen Personengruppe eskaliert! Zwei Jugendliche mit Messer verletzt

So entsteht ein Phantombild

So entsteht ein Phantombild

Heftiger Streit zwischen Jugendlichen in Dortmund!

Auf der Münsterstraße in Dortmund sind am Dienstag (12. April) zwei Gruppen aneinandergeraten. Die Polizei griff ein und stellte die Jugendlichen, die zunächst geflohen sind.

Dortmund: Streit in der Nordstadt – bis zu 30 Personen beteiligt

Gegen 20.00 Uhr gerieten die zwei Gruppen in der Dortmunder Nordstadt aneinander. Insgesamt waren zwischen 20 und 30 Jugendliche in den Streit verwickelt, so die Polizei. Während der Auseinandersetzung wurden zwei Jugendliche (14 und 15) durch Messerstiche leicht verletzt. Die Ursache für den Streit ist bislang nicht bekannt.

----------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

Wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

Hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

Nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

Der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

Weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

----------------------

Noch während der Auseinandersetzung flüchtete eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren an der nahegelegenen Haltestelle „Fredenbaum“ in eine U-Bahn. Im Bereich der Haltestelle „Münsterstraße“ konnten Polizisten die U-Bahn stoppen. Die Gruppe wurde daraufhin kontrolliert. Während der Kontrollen wurden ein Messer und Werkzeuge beschlagnahmt.

Dortmund: Heftiger Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Carsten Rehder

Dortmund: Polizei greift ein – Jugendliche fliehen

Mit mehreren Beamten war es der Polizei möglich, die Jugendlichen zu kontrollieren und weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden. Nachdem die Personalien festgestellt und die Personen überprüft wurden, sind die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.

----------------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

----------------------

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen, den Beteiligten und den Hintergründen dauern an. (jdo)