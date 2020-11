Dortmund: Mädchen (13) seit über zwei Wochen vermisst! Polizei bittet um Mithilfe

Eine vermisste Jugendliche könnte sich in Dortmund aufhalten. (Symbolbild)

Dortmund. Wo steckt bloß Yaren (13)?

Die Polizei aus Dortmund und aus Mönchengladbach sucht nach Yaren Ö.. Der Teenager ist immer wieder von zuhause weggelaufen, jetzt aber gilt sie schon seit dem 30. Oktober als vermisst. Am besagten Freitag ist sie laut aktuellen Ermittlungen gegen 13 Uhr von zuhause in Mönchengladbach abgehauen – mit nur 25 Euro, die sie sich genommen hatte.

Jetzt gibt es Hinweise, dass sie sich in Dortmund aufhalten könnte!

Wer kann der Polizei Hinweise zur vermissten Yaren Ö. (13) aus Mönchengladbach geben? Foto: Polizei

Dortmund: Yaren Ö. (13) seit über zwei Wochen vermisst

Am Tag ihres Verschwindens hat sie gegen 18 Uhr noch ihrer Mutter versichert, dass sie um 20.30 Uhr nachhause zurückkehren würde. Sie hatte zwei Smartphones dabei, wovon aber eine Telefonnummer inaktiv ist. Yaren Ö. war zuletzt schon vom 28. September bis zum 17. Oktober nicht zuhause. Ihre Mutter hatte sie dann am Hauptbahnhof Essen aufgegriffen. In ihrem Freundeskreis nennt sich Yaren „Alma“.

Sie hat dunkelbraune Haare, braune Augen, ist 1,50 Meter groß und schlank. Zuletzt hat sie eine schwarze, eng anliegende Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarz-weiße Nike-Turnschuhe getragen. Auffällig: Sie hat rückenlange Haare, die sie zu einem Dutt gedreht hatte. Die Polizei Dortmund lässt mitteilen, dass sich Yaren in Dortmund aufhalten könnte.

------------------------

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Mönchengladbach bittet unter 02161 290 um Mithilfe oder zumindest um Hinweise aus der Bevölkerung. (mg)

------------------------

