Bei der Vorbereitung einer Baustelle am Klinikviertel in Dortmund wurden zwei Blindgänger-Verdachtspunkte entdeckt. (Symbolbild)

Dortmund: Möglicher Bombenfund in der Stadt – doch die Sache hat einen Haken

Dortmund. Dieser Fund sorgt für mächtig Aufregung in Dortmund! Bei Bauarbeiten wurden direkt neben dem Klinikviertel zwei Verdachtspunkte für Bomben ausgemacht. Doch die Entschärfung ist alles andere als einfach. Sie muss von langer Hand geplant werden.

Denn: Im Falle einer Entschärfung müssten die beiden Krankenhäuser - das Klinikum Dortmund und die Johannisklinik - evakuiert werden. Die Häuser richten sich zum jetzigen Zeitpunkt schon darauf ein. Der mögliche Zeitpunkt wäre dann ein Wochenende im Januar (11. und 12. Januar 2020).

Dortmund: Möglicher Bombenfund in der Stadt

Doch bislang wurde der Verdacht nur durch die Auswertung von alliierten Kriegsluftbildern festgestellt, da derzeit Baumaßnahmen in dem Bereich Beurhausstraße und Luisenstraße geplant werden.

Im Klinikviertel #Dortmund sind 2 "Blindgängerverdachtspunkte" gefunden worden. Gewissheit, ob es sich um Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg handelt, besteht erst nach Freilegung. Mögliche Entschärfung & Evakuierung sind für den 11./12. Januar 2020 geplant.https://t.co/a8t931cZEF — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) October 24, 2019

Krankenhäuser müssten evakuiert werden

„Falls es sich um Kampfmittel handeln sollte, wären sie über 70 Jahre im Boden und können zwar nicht dauerhaft, aber noch ein paar Wochen dort verbleiben“, erklärt die Stadt die Dringlichkeit dieser Sache.

Jetzt werden aber erst einmal die Untersuchungen eingeleitet. Sobald der Kampfmittelräumdienst die Stelle freigelegt hat und sicher sagen kann, um welche Blindgänger es sich handelt, können weitere Maßnahmen besprochen werden. Denn nur wenn es eine Bombe mit Zünder ist, wird eine Entschärfung erforderlich sein.

Bomben-Entschärfung noch nicht sicher

Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Evakuierungs-Radius etwa 250 bis 500 Meter beträgt.

Die Stadt will frühzeitig informieren, wenn weitere Details bekannt sind und ob Patienten verlegt werden müssen. „Das oberste Ziel ist immer, dass die Risiken für alle Beteiligten so gering wie möglich gehalten werden“, so die Stadt. (js)