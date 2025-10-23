Mann in Dortmund niedergestochen ++ Polizei jagt Messer-Stecher

Brutale Bluttat am Mittwochabend (22. Oktober) in der Dortmunds Nordstadt! Gegen 20.25 Uhr lauerten zwei Männer einen 31-jährigen Mann aus Bergheim an der Ecke Schillerstraße/Uhlandstraße auf.

Sie forderten Geld von ihrem Opfer, doch der Mann weigerte sich. Daraufhin zückten die Angreifer Messer.

Mann in Dortmund niedergestochen

Die Situation eskalierte: Mit dem Messer stachen die Angreifer mehrfach auf den Mann ein und raubten schließlich sein Smartphone. Anschließend ergriffen die beiden Täter die Flucht und rannten davon. Der 31-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt und später ins Krankenhaus gebracht.

++ Irre Szenen bei Messe „Spiel“ in Essen ++ Chaos am Hauptbahnhof ++

Dank einer Notoperation haben die Ärzte den Mann inzwischen stabilisiert. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei Dortmund ist nun auf der Suche nach den beiden Angreifern. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

++ Gruppenvergewaltigung in NRW ++ Jugendliche missbraucht ++ SEK-Einsatz ++

Zeugen gesucht nach Messer-Attacke in Dortmund

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und haben einen südländischen Phänotyp. Der eine ist etwa 1,70 Meter groß, der andere ungefähr 1,80 Meter. Beide trugen schwarze Kleidung und haben schwarze Haare. Die Polizei Dortmund hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehr Themen:

Falls du Beobachtungen gemacht hast oder Angaben zu den Verdächtigen machen kannst, melde dich sofort bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund. Telefonisch erreichst du die Beamten unter der Nummer 0231/132-7441.