Dortmund: Mensch wird von Schwerlast-Kranwagen überrollt – tot

In Dortmund hat es einen tödlichen Unfall an einem Bahnübergang gegeben.

Dortmund. Am Freitagmittag hat sich in Dortmund an einem Bahnübergang ein tödlicher Unfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde ein Mensch von einem Schwerlast-Kranwagen überfahren und ist gestorben.

Tödlicher Unfall in Dortmund

Die Hintergründe für den Vorfall sind noch völlig unklar. Ebenso die Identität des getöteten Menschen.

Die Feuerwehrleute, Augenzeugen und der Fahrer des Kranwagens werden derzeit psychologisch betreut.

Die Polizei ermittelt nun.