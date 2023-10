Dortmund: Mann rastet in Wohnung völlig aus – Polizei mit Großeinsatz

Wut-Anfall! In Dortmund hat ein Mann am Samstagnachmittag (14. Oktober) für einige Zeit völlig die Fassung verloren und ist in seiner eigenen Wohnung komplett ausgerastet. Plötzlich flog fast der halbe Haushalt aus dem Fenster.

Nachbarn trauten ihren Augen nicht als Dachpfannen oder sogar ein ganzes Sofa plötzlich auf der Straße landetet und alarmierten die Polizei Dortmund. Der junge Mann hinterließ ein Feld der Verwüstung.

Dortmund: Halbe Wohnung fliegt aus dem Fenster

Sofort machte sich laut „Ruhrnachrichten“ ein Großaufgebot der Polizei in die Straße „Grüner Bogen“ in der Wohnsiedlung Erdbeerfeld auf den Weg. Beim Eintreffen der Beamten wütete der 26-Jährige noch immer auf seinem Balkon im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses. Unter anderem sollen gegen 14.30 Uhr Blumentöpfe, Dachpfannen, ein E-Scooter und sogar ein ganzes Sofa sowie ein Grill rausgeflogen und auf einem darunterliegenden Parkplatz gelandet sein.

Dortmund: Randalierer wirft halben Haushalt vom Balkon. Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Unseren Informationen zufolge soll auch ein Auto dabei beschädigt worden sein. Polizei und Feuerwehr hatten so ihre Mühen damit, den Randalierer unter Kontrolle zu bekommen. Erst nach anderthalb Stunden sei es den Einsatzkräften gelungen, den jungen Mann zu überwältigen. Zeugen berichten, dass auch ein Taser im Spiel gewesen sein soll. Doch das wollte die Polizei Dortmund auf Nachfrage der „Ruhrnachrichten“ nicht bestätigten. Diese Redaktion konnte am Sonntagmittag niemanden in der Pressestelle erreichen.

Wieso der Mann derart in Rage geraten ist, sei dem Bericht zufolge noch unklar. Der 26-Jährige sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Auf dem Balkon in der zweiten Etage des modernen Mehrfamilienhauses selbst sind etliche rote Farb- oder gar Blutspritzer zu erkennen. Ob es sich hierbei womöglich um Blut vom Randalierer handelt, ist ungewiss.