Massenschlägerei in Dortmund eskaliert ++ Holzlatten und Messer gezückt

Üble Szenen am Freitag (26. September) in Dortmund. Dort ist am Abend ein Streit zwischen mehreren Personen vollkommen eskaliert. In der Folge kam es zu einer heftigen Massenschlägerei.

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ zückten die Beteiligten im Tumult sogar Holzlatten und Messer. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Doch was war überhaupt passiert?

Massenschlägerei in Dortmund! Polizei geht dazwischen

Alles begann am Freitagabend (26. September) in einem Döner-Imbiss an der Rheinischen Straße in Dortmund. Zuerst soll es ein Wortgefecht gegeben haben, danach ist die Lage komplett aus den Fugen geraten. Am Ende gab es eine Massenschlägerei zwischen 10 bis 20 Personen in dem Imbiss und auf offener Straße, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Dabei sollen sogar Holzlatten und Messer zum Einsatz gekommen sein. Ein Wunder, dass dabei nur eine Person leichte Schnittwunden an den Armen erlitten hat.

Dass das ganze Geschehen in Dortmund so glimpflich ausgegangen ist, ist wohl auch der Polizei zu verdanken. Gleich mehrere Polizeiwagen fuhren im Eiltempo aus der Innenstadt auf der Rheinischen Straße Richtung Westen. Und obwohl die Massenschlägerei erst gegen 18.45 Uhr gemeldet wurde, trafen die ersten Einsatzkräfte bereits um 18.49 Uhr am Einsatzort ein. Sie konnte den Tumult nach eigenen Angaben schnell beenden.

Mehrere Personen wurden von der Polizei festgesetzt

Bei dem Einsatz wurden mehrere Beteiligte festgesetzt. Die genauen Hintergründe und ob sich die Personen untereinander kannten, sind bisher noch unklar.

