Dortmund: Polizisten kontrollieren Mann ohne Maske – diesen Fehler soll er bitter bereuen

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Immer wieder muss die Polizei Menschen daran erinnern, ihre Maske zu tragen. Doch manche wollen das Tragen des Mund-Nasenschutzes partout nicht einsehen. So auch ein Mann am Hauptbahnhof in Dortmund.

Am Hauptbahnhof in Dortmund erwischte die Polizei einen Maskenverweigerer. (Symbolbild) Foto: imago images/RHR-Foto

Gerade an öffentlichen Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, ist das Tragen einer Maske wichtig: zum Beispiel am Hauptbahnhof in Dortmund. Doch dort blieb ein Mann stur bei seiner Verweigerungshaltung - dann wurde es für ihn richtig ernst.

Dortmund: Mann missachtet Maskenpflicht

Seit fast zwei Jahren kämpft der ganze Globus gegen das Corona-Virus an. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und seine Mitmenschen zu schützen, ist das Tragen eines Mund-Masen-Schutzes.

Dortmund: An Bahnhöfen gilt die Maskenpflicht! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Besonders auf engem Raum, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht. Ein Mann am Dortmunder Hauptbahnhof ignorierte die gesetzliche Vorgabe jedoch.

Als er am Mittwoch gegen 11 Uhr von zwei Polizisten aufgefordert wurde, seinen Mund-Nasenschutz zu tragen, weigerte er sich weiterhin. Daraufhin überprüften die Beamten seine Ausweispapiere und stellten Erstaunliches fest.

Maskenverweigerer wird per Haftbefehl gesucht

Der 29-Jährige war kein Unbekannter bei der Polizei. In der Vergangenheit wurde er bereits wegen Diebstahls verurteilt.

Und wie sich rausstellte, lag gegen ihn nun erneut ein Haftbefehl des Amtsgerichts Dortmund vor. Ihm wird vorgeworfen, im Juli dieses Jahres gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben und einen Monat später einen Diebstahl begangen zu haben.

Weil der Kamener jedoch zwei Mal nicht bei der Hauptverhandlung vor Gericht erschienen ist, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Polizisten handelten sofort und nahmen den Mann fest.

Hätte er mal seine Maske getragen … (cg)