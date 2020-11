Dortmund: Junge (14) von Freund seiner Mutter tagelang gequält – Anklage enthüllt schockierendes Martyrium

So entsteht ein Phantombild

Dortmund. Schwere Vorwürfe gegen einen 34-Jährigen aus Dortmund!

Abdolamir M. wird vorgeworfen von Ende April bis 7. Mai 2020 den Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin schwer misshandelt zu haben. Die angeklagten Tatvorwürfe sind nur schwer zu ertragen.

Dortmund: Junge (14) schwer misshandelt

Gemeinsam sollen der Angeklagte, seine Lebensgefährtin und der 14-jährige Junge in Dortmund in einer Wohnung gelebt haben. Die Misshandlungen sollen sich ereignet haben, als die Mutter des Jungen auf der Arbeit war.

Drei Vorfälle, bei denen es zu massiven Übergriffen auf den Jungen kam, werden nun vor dem Landgericht Dortmund verhandelt. Körperverletzung, Freiheitsberaubung und sexueller Missbrauch werden dem Angeklagten vorgeworfen.

>>> Dortmund: Anwohner melden laute Geräusche – Polizei schnappt vor Ort zwei Raser

In einem Fall soll der Angeklagte dem Jungen mit einem Ladekabel mehrere heftige Schläge gegen den Kopf und die Arme zugefügt haben. In einem Zweiten soll er den Jungen zu einem verlassenen Bauwagen in einem Gewerbegebiet im Bereich des Dortmunder Hafens geführt und ihn dort aufgefordert haben, sich mit ihm zu „boxen“. Als der Junge sich geweigert haben soll, soll der Angeklagte ihm mehrere kräftige Schläge mit den Fäusten beigebracht haben.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Weihnachtsstadt Dortmund: Riesentanne wird abgebaut – SO kannst du dir deinen eigenen Baum sichern

NRW: Misshandelter Affe aus Wohnung befreit – unfassbar, was die Besitzer ihm angetan haben

Thyssenkrupp: Übernahme aus England? So soll das Land NRW den Konzern nun retten

NRW: Armin Laschet will freie Tage an Karneval kürzen – und hat dafür DIESE Idee

-------------------------------------

Zwei Stunden langes Martyrium

In einem dritten Vorfall soll der Angeklagte den Jungen für zwei Stunden gequält und verletzt haben. Demnach soll er den Jungen aufgefordert haben zu erklären, warum seine Mutter wegen der Verletzungen Verdacht geschöpft habe, dass er das Kind misshandelt haben könne. Dabei soll er dem Jungen Ohrfeigen gegeben haben.

Er soll den Jungen aufgefordert haben, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Dann schlug der 34-Jährige laut Anklage mit einer Mehrfachsteckdose auf den Jungen ein, stellte sich mit seinem Fuß auf seinen Hals und drückte sein Knie in den Rücken des Jungen.

------------------------

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die NICHT die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Festellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

------------------------

Dann soll er den Jungen auch dazu gezwungen haben sich auszuziehen und ihn weiter misshandelt haben. Details lassen wir aus Opferschutzgründen hier unerwähnt.

Damit nicht genug des Schreckens: der Angeklagte soll den Jungen dazu veranlasst haben, sich in eine Badewanne zu legen. Er soll kaltes Wasser über ihn und seine Wunden laufen gelassen haben. Zitterte der Junge vor Kälte oder atmete er schwer, schlug der Angeklagte mit der Faust zu, heißt es in der Anklageschrift.

Schläge mit Faust und Duschkopf

Auch soll er den Kopf des Kindes unter Wasser gehalten haben, bis der Junge kurzzeitig keine Luft mehr bekam. Anschließend soll er auch mit dem Duschkopf auf den Hinterkopf des Jungen eingeschlagen haben.

Dann soll der Angeklagte, der seit der Tat in der JVA Dortmund sitzt, den Jungen aufgefordert haben ihn zu massieren und oral zu befriedigen. Der Junge weigerte sich.

Erst dann ließ der Angeklagte von ihm ab und drohte laut Staatsanwaltschaft mit dem Tode des Jungen, wenn dieser von dem Vorfall berichten würde.

Junge vertraut sich aus Angst nicht den Ärzten an

Der Junge soll schwere Hämatome, Prellungen am gesamten Körper und starke Schwellungen erlitten haben. Aus Angst sagte er den Ärzten in einer Kinderklinik, er sei von unbekannten Personen überfallen und geschlagen worden.

In dem Verfahren sind acht Verhandlungstage angesetzt. (ms)