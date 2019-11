Dortmund: Mann wird von Polizei überführt – dann kommt DAS ans Tageslicht

Dortmund. Eigentlich war der Mann wegen eines Ladendiebstahls aufgefallen - dann fand die Polizei noch viel mehr über ihn heraus: Jetzt hat der 38 Jahre alte Mann mehrere Strafverfahren am Hals.

Gegen 22.30 Uhr soll er zunächst versucht haben, Shampoo und Bier aus einer Drogerie am Hauptbahnhof in Dortmund zu stehlen.

Dortmund: Mann hat mehrere Identitäten

Beamte der Bundespolizei brachten den Mann zur Wache. Der 38-Jährige sperrte sich erheblich, als die Polizisten seine Fingerabdrücke abnehmen wollten, berichtet die Bundespolizei.

Die Beamten stellten beim Abgleich seiner Daten fest, dass der Mann aus Algerien sich mit zwei Identitäten in Deutschland aufhält: So hatte er sich bei der Ausländerbehörde auch als Ägypter ausgegeben.

Als der Mann die Wache wieder verlassen sollte, weigerte er sich. Als zwei Polizisten ihn aus dem Gebäude schieben wollten, griff er sie mit Faustschlägen an und spuckte ihnen ins Gesicht, so die Bundespolizei.

Polizei-Bodycam zeichnet Vorfall auf

Die Beamten fixierten den Mann daraufhin. In seiner Kleidung fanden die Beamten mutmaßlich Crack. Weil der 38-Jährige sich derart aggressiv verhielt, sollte er in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Auf der Fahrt trat er einem Bundespolizisten gegen Knie und Schienbein und verletzte ihn so.

+++ Köln: Messerangriff in Mülheim – Polizei mit Großaufgebot +++

Die Bodycam eines Bundespolizisten zeichnete den Vorfall auf, die Videoaufnahmen sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen Beleidigung, Ladendiebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Außerdem wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet. (pen)