Dortmund: Mann will Paket abholen – dann eskaliert die Situation

Dortmund. Das hatte er sich sicherlich einfacher vorgestellt!

Mit einem Paketabholzettel ist ein Mann in ein Paketgeschäft auf dem Westenhellweg in Dortmund gegangen. Er gab an, ein Paket für einen Nachbarn abzuholen und zeigte dafür das Papier vor.

Pech für ihn: Die 63-jährige Inhaberin des Geschäfts kannte laut Polizei den Adressat und dessen Angestellte persönlich. Deswegen wurde sie skeptisch und verweigerte die Herausgabe des Pakets.

Dortmund: Mann droht im Paketgeschäft mit Regenschirm

Vermutlich hatte der Mann den Zettel vorher aus dem Briefkasten gezogen.

Weil er das Paket nicht erhielt, wurde er aggressiv. Er ging die Frau verbal an, drohte ihr mit Gewalt und hob dabei einen Regenschirm.

Eine Kundin (63) stellte sich schützend vor die Frau. Die Polizei wurde alarmiert und der Aggressor ergriff die Flucht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Ein entscheidendes Merkmal ist selten.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er soll eine Platte Nase und eine Hasenscharte im Gesicht haben. Dazu hat er dunkle lockige Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0231/132 7441 entgegen. (jg)