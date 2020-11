Dortmund: Mann vergisst Mund-Nasen-Schutz – das sollte er schnell bereuen

Dortmund: Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht brachte einem Mann am Wochenende unerwartet viel Ärger ein. (Symbolbild)

Dortmund. Weil er am Hauptbahnhof in Dortmund keinen Mund-Nase-Schutz trug, geriet ein Mann (32) am Samstagabend ins Visier der Bundespolizei.

Als die Beamten den Bochumer gegen 22 Uhr am Hauptbahnhof Dortmund darauf ansprachen, behauptete er, seine Maske vergessen zu haben. Doch so schnell ließen die Bundespolizisten nicht locker – und diese Vorgehensweise sollte sich schnell als die richtige erweisen.

Dortmund: Mann ohne Mund-Nase-Schutz gerät in Polizeikontrolle

Denn bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaften in Oldenburg und in Bochum aktuell nach dem Mann suchten. Die Oldenburger werfen ihm einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor, die Bochumer interessieren sich wegen gefährlicher Körperverletzung für ihn.

Doch damit nicht genug: Zu diesen Vorwürfen kommt nun noch der unerlaubte Besitz von Drogen hinzu. Denn bei einer späteren Durchsuchung fanden die Bundespolizisten in der Kleidung des Mannes noch 7,4 Gramm Speed.

Auf den polizeibekannten 32-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes sowie ein Bußgeldverfahren wegen seines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung zu. Die Staatsanwaltschaften in Oldenburg und Bochum wurden natürlich über den Aufenthaltsort des Mannes informiert.

Ähnlicher Fall wenige Stunden zuvor

Ein ähnlicher Fall hatte sich nur rund vier Stunden früher, gegen 18 Uhr, am Bahnhof Wanne-Eickel. Auch hier fiel ein Mann der Bundespolizei auf, weil er keine Maske trug.

Bei der Überprüfung fanden die Beamten zwei Ampullen Testosteron und ein verbotenes Springmesser bei dem 28-Jährigen aus Herten. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Arzneimittelgesetz sowie gegen die Coronaschutzverordnung verantworten. (at)