Dortmund: Mann streitet sich mit Mutter – und will sie mit Kissen ersticken!

Unfassbar, was einem gerade einmal 21-jährigen Sohn aus Dortmund vorgeworfen wird. Er soll im Oktober vergangenen Jahres versucht haben, seine Mutter mit einem Kissen zu ersticken. Der Grund ist nicht bekannt, es soll aber zuvor einen Streit zwischen den beiden gegeben haben.

Nun kam der Fall vor das Dortmunder Landgericht. Wie es nun weitergeht, werden die kommenden Verhandlungstermine zeigen.

Dortmunder versucht seine Mutter zu töten

Der junge Mann soll mitten in der Nacht zugeschlagen haben. Am 20. Oktober 2022 schlich er sich gegen 1.10 Uhr in das Schlafzimmer seiner Mutter. Mit einem Kissen bewaffnet beugte er sich über sie und drückte es ihr ins Gesicht. Die Frau begann zu zappeln und weckte damit ihren Partner, der neben ihr lag, auf.

Der wachte auf und bemerkte, was ihr Sohn da tat. Er stieß den 21-Jährigen von seiner Partnerin weg. Da hatte der aber bereits mehrere Sekunden ihre Sauerstoffzufuhr unterbunden. Deshalb geht die Anklage hier von einer Tötungsabsicht aus.

Diese Tötung war ihm allerdings nicht gelungen, denn seine Mutter machte sich los und flüchtete in die Wohnung einer Nachbarin. Von dort aus rief sie die Polizei.

Mann (21) wegen versuchtem Mord angeklagt

Der Fall wurde am Donnerstag (4. Mai) am Nachmittag vor dem Dortmunder Landgericht eröffnet. Bei dem Hauptverhandlungstermin vor dem Schwurgericht wurde die Anklageschrift verlesen. Dem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung in Zusammenhang mit versuchtem Mord vorgeworfen.

Dem Angriff soll ein Streit zwischen Mutter und Sohn vorangegangen sein. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt.