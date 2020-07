In einem Hausflur in Dortmund soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. (Symbolfoto)

Dortmund: Mann soll Mädchen (13) in Hausflur vergewaltigt haben

Dortmund. Die Staatsanwaltschaft Dortmund erhebt schreckliche Vorwürfe gegen einen 23-jährigen Mann!

Er soll am Freitag in Dortmund ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Seit Samstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Dortmund: Mann soll Mädchen vergewaltigt haben

Wie ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll der Mann das Mädchen zunächst in einen Hausflur gelockt haben. Dann soll es zur Tat gekommen sein.

23-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Am Samstagmorgen wurde der Verdächtige gefasst. Seitdem sitzt der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Ob er sich bereits zu den Vergewaltigungsvorwürfen geäußert hat, ist nicht klar. (nr mit dpa)