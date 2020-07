Dortmund: Mann soll Mädchen (13) in Hausflur vergewaltigt haben – jetzt gibt es weitere erschütternde Vorwürfe

In einem Hausflur in Dortmund soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. (Symbolfoto)

Dortmund. Die Staatsanwaltschaft Dortmund erhebt schreckliche Vorwürfe gegen einen 23-jährigen Mann!

Er soll am Freitag in Dortmund ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Seit Samstag sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Doch jetzt kommt heraus: Der Mann soll nur einen Monat zuvor sich bereits an einem anderen Mädchen (11) vergangen haben.

Dortmund: Mann soll Mädchen vergewaltigt haben

Wie ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll der Mann das Mädchen (13) zunächst in einen Hausflur gelockt haben. Dann soll es zur Tat gekommen sein.

23-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Am Samstagmorgen wurde der Verdächtige gefasst. Seitdem sitzt der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Auch nach dem Vergehen an der inzwischen Zwölfjährigen saß der Mann in Untersuchungshaft. Doch daraus sei er nach Informationen der Bild nach nur zwölf Tagen entlassen worden. Begründung: keine Fluchtgefahr!

Ob er sich bereits zu den Vergewaltigungsvorwürfen geäußert hat, ist nicht klar. (nr mit dpa)