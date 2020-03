Dortmund: Mann schlägt mit Hammer auf Telefonzelle ein – dann versteckt er sich ausgerechnet HIER

Nachdem ein Mann in Dortmund mit einem Hammer auf eine Telefonzelle einschlug, wählte er ein unfassbares Versteck aus. (Symbolbild)

Dortmund. Am Donnerstagabend hatte es die Polizei in Dortmund mit einem weniger gut durchdachten Fall zu tun.

Ein Mann hatte mit einem Hammer auf eine Telefonzelle in Dortmund geschlagen. Dann versteckte er sich vor der Polizei. Diese hatte allerdings keine große Mühe, den Mann zu finden.

Dortmund: Mann schlägt auf Telefonzelle, dann begibt er sich in unfassbares Versteck

Gegen 20.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie hatten einen Mann beobachtet, der mit einem Hammer auf eine Telefonzelle an der Ecke Landgrafen-/ Wittelsbacherstraße in Dortmund geschlagen hatte.

Polizisten machten sich auf zu der Telefonzelle. Dort fanden sie ein stark beschädigtes Geldfach vor, eine verdächtige Person konnten sie an der Telefonzelle aber nicht mehr antreffen. Also schauten sie sich in der nahen Umgebung um, als sie plötzlich doch einen Mann entdeckten.

Polizei nimmt Tatverdächtigen problemlos fest

Der mutmaßliche Täter dachte offenbar, ein sicheres Versteck gefunden zu haben. So versteckte er sich unter einem geparkten Auto! Der 21-jährige Dortmunder ließ sich ohne Protest festnehmen. Die Polizisten fanden bei dem Mann schließlich auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, das sie sicherstellten.

Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls.