Dortmund: Mann schlägt Ex-Frau mit Spaten bewusstlos und ersticht sie – vor Gericht dann der Paukenschlag!

Paukenschlag im Landgericht Dortmund!

Seit Donnerstag steht Achim K. (57) wegen Mordes in Dortmund vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 7. Februar 2020 seiner Ex-Frau Ulrike morgens in Selm aufgelauert und sie dann getötet zu haben. Dabei soll Ulrike mit dem Fahrrad am Angeklagten vorbeigefahren sein, ehe er sie mit einem Spaten erst bewusstlos geschlagen habe.

So sieht eine Zelle der JVA Bochum von innen aus So sieht eine Zelle der JVA Bochum von innen aus

Dortmund: Mann gesteht blutige Tötung an Ex-Frau

Danach hätte er sie in die Garage gezogen, wo er sie mit fünf Messerstichen getötet haben soll. Und Achim K. hat sich nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Marco Ostermeyer (46) eingelassen – und das blutige Verbrechen gestanden!

------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

hat 12 Stadtbezirke mit 62 Stadtteilen

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Ullrich Sierau (SPD)

------------------------

Zu Beginn der Verhandlung hat der Verteidiger eine Erklärung seines Mandanten verlesen. Es sei richtig, dass er zum ehemaligen gemeinsamen Wohnhaus gegangen sei. Er habe mit seiner Ex-Frau Ulrike ein Gespräch führen wollen, sie dazu überreden wollen, die Scheidung rückgängig zu machen. Seine Frau sei morgens auf dem Weg zur Arbeit gewesen.

„Du hast keinen Arsch in der Hose, du wirst sowieso nichts tun!“

Sie habe ihm aber nur geantwortet: „Du hast keinen Arsch in der Hose, du wirst sowieso nichts tun.“ Das habe er zwar nicht als Provokation aufgefasst, in einer Kurzschlussreaktion hätte er aber einen Spaten, der an der Wandseite der Garage gestanden hatte, an sich genommen und ihr damit ins Gesicht geschlagen.

------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Münster Zoo: Affe wird von Artgenossen gemobbt – mit dramatischen Folgen ++

++ Flughafen Dortmund: Entsetzter Passagier muss eine Stunde auf Boden sitzen – „Absurd und nicht nachvollziehbar“ ++

++ Duisburg: Zehn Jahre nach Loveparade-Unglück – Ex-Bürgermeister Sauerland mit offenem Geständnis: „Ich habe...“ ++

------------------------

Laut Staatsanwaltschaft hatte Ulrike K. zu diesem Zeitpunkt einen doppelten Kieferbruch und einen Bruch einer Wirbel erlitten, so hart muss der Schlag mit dem Spaten gewesen sein. Weiter heißt es in der Erklärung von Achim K., dass er erst seine Ex-Frau in die Garage geschleppt hätte, dann ihr Fahrrad. Es sei nicht richtig gewesen, dass sie an ihm vorbeigefahren sei.

Prozess in Dortmund: Er hat fünfmal auf sie eingestochen, dann wollte er sich töten

In der Garage habe er ihr dann fünf Mal in die Brust gestochen, um sie zu töten. Das Messer hatte in der Garage in einer Werkzeugkiste gelegen. Nach der Tat habe er sich dann selbst in die Brust gestochen, in der Absicht, sich umzubringen. Das ist aber misslungen, der Stich ist nicht tief genug gewesen, sodass er sich „nur“ verletzt hatte.

Der gemeinsame Sohn hatte seine Eltern dann in der Garage entdeckt, als ihn seine Großmutter, die ebenfalls im Haus lebt, gebeten hatte, dort nachzuschauen, weil ihre Tochter nicht auf der Arbeit erschienen sei. Täter und Opfer waren seit Dezember 2019 geschieden.

------------------------

Weitere Top-Themen des Tages:

++ Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Elf Männer missbrauchen 18-Jährige – jetzt ist das Urteil gefallen! ++

++ Türkei: DIESE deutschen Politiker arbeiten jetzt für Erdogan – Experte: „Purer Opportunismus“ ++

------------------------

Der Prozess wird am 28. Juli fortgesetzt. Dann sollen auch die beiden gemeinsamen erwachsenen Söhne sowie die Schwiegermutter des Täters als Zeugen vernommen werden.