Dortmund: Mann mit Glasflasche verletzt - jetzt sucht die Polizei das Opfer

Dortmund. Am Samstagabend ereignete sich am Hauptbahnhof in Dortmund eine gewalttätige Auseinandersetzung zweier Männer. Nun sucht die Polizei nicht etwa nach dem Täter. Vermisst wird stattdessen das Opfer.

Gegen 23.30 Uhr konnte der Täter nämlich gefasst und zur Polizeiwache in Dortmund begleitet werden. Zuvor hat dieser sein Opfer mit einer Glasflasche am Kopf verletzt.

Dortmund: Opfer einer Gewalttat auf der Flucht

Im Bereich der Katharinentreppe am Dortmunder Hauptbahnhof kam es am 12.12. zu dem Übergriff. Der 37-jährige Täter schlug eine Glasflasche an den Kopf eines anderen Mannes. Dieser floh trotz starker Verletzung in Richtung Innenstadt. Seitdem ermittelt die zuständige Polizei in diesem Fall.

Der Täter konnte zwar von den Mitarbeitern der Bahnhofswache überführt und zur Polizeistation gebracht werden, allerdings wollte er sich nicht zu seiner Tat äußern.

Im Bereich der Katharinentreppe ereignete sich die Attacke. Foto: imago images / blickwinkel

Aus dem Pressebericht geht hervor, dass gegen den Mann ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde. Außerdem sei der 37-Jähriger der Polizei bereits bekannt gewesen. Ein Alkoholtest zeigte, dass der Angeschuldigte seine Tat stark alkoholisiert begannen hat. In seinem Blut wurden 2.5 Promille festgestellt.

Um den Fall zu klären, ist die Bundespolizei auf der dringenden Suche nach dem Verletzten. Der Betroffene wird gebeten sich mit der Bundespolizei unter der 0800 6 888 000 oder jeder Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (neb)