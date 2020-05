Dortmund: Mann macht in Corona-Krise DAS für seine Nachbarn

Dortmund. Die Corona-Krise hat nicht nur unser Leben verändert, sondern auch unser Verhalten.

Was ein Mann in Dortmund für seine Nachbarn macht, ist einfach nur beeindruckend.

Dortmund: In der Corona-Krise sorgt sich Matthias Kozka um seine Nachbarn. Er will sie stärken. Foto: Screenshot aus Faceook-Video Matthias Kozka

Dortmund: Mann kümmert sich in Corona-Krise um seine Nachbarn

Selbst die kleinen Dinge im Leben können doch so schön sein. Das beweist Matthias Kozka aus Dortmund in Zeiten des Coronavirus. Jeden Freitag geht er auf den Balkon seiner Wohnung, dreht den Verstärker auf und gibt ein Konzert. Dazu lädt der Hobby-Musiker auch schon mal einen Musikerfreund ein, und dann spielen sie gemeinsam Musik für die Nachbarschaft.

Weil der Balkon in dem Innenhof eines Häuserblocks liegt, erreicht Kozka Nachbarn vieler umliegender Wohnungen. Sie haben ebenfalls einen Balkon in dem Innenhof oder einen Garten und warten schon sehnsüchtig auf den Beginn der Konzerte. Trotz konzertefreier Zeit wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus können sie dann Live-Musik genießen. Manche Nachbarn singen mit, andere tanzen sogar.

Und selbst wer nicht in der Nachbarschaft wohnt, kann der Musik lauschen. Denn Matthias Kozka hat eine Facebook-Gruppe gegründet, in der die Mitglieder seine Balkonkonzerte live mitverfolgen können. Gut 280 User sind aktuell in der Gruppe.

-----------------------------

Mehr News aus Dortmund:

Weitere Themen:

-----------------------------

Der Hobbymusiker spielt quasi alle Genres, berichtet er. Somit dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Für Matthias Kozka ist selbstverständlich, dass er in der schwierigen Krise für Stimmung sorgt. Er erklärt: „Für mich als Hobbymusiker mit etwas Live-Erfahrung war eigentlich klar, dass man als Musiker in der Verantwortung steht, die Leute bei Laune zu halten und mit diesen positiven Momenten so auch indirekt das Immunsystem der Zuhörer zu stärken.“

Dortmund-Mann-Konzert Dortmund-Mann-Konzert

Leute sollen Spaß haben

Angefangen hatte alles am 15. Februar. Und weil sein erstes Konzert auf so viel Begeisterung stieß, entschied er sich kurzerhand dazu, regelmäßig Konzerte zu geben. Am Freitagabend steht somit schon sein nächstes Konzert an.

Das Wichtigste sei dabei, dass er den Menschen eine Freude bereite. Und solange ihm Lieder einfallen, wolle Matthias Kozka auch nicht aufhören. Der Hobby-Musiker hat aber auch schon einen Plan für die Zeit nach der Kontaktsperre. Dann wolle er gemeinsam mit allen Musikern, die an den Balkonkonzerten teilgenommen haben, ein großes Konzert im Innenhof spielen und alle Nachbarn einladen.

Dazu wollen sie das Lied „Freiheit“ von Westernhagen singen.