Dortmund: Mann hört lauten Knall und zückt den Feuerlöscher – jetzt ermittelt die Polizei

Dortmund. Diese Nacht wird ein Mann in Dortmund sicher nicht so schnell vergessen.

Erst hörte er einen lauten Knall und musste anschließend einen Feuerlöscher einsetzen. Nun ermittelt die Polizei Dortmund und sucht nach Zeugen.

Dortmund: Mann hört lauten Knall und zückt den Feuerlöscher

Laut der Polizei Dortmund ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Sonntag zu Montag. Ein Mann hörte einen lauten Knall und entdeckte anschließend Flammen an einem Mehrfamilienhaus.

Unbekannte hatten gegen 2 Uhr am Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichsruher Straße / Ecke Oberfeldstraße in Dortmund-Huckarde einen Brand gelegt. Der Mann versuchte auf eigene Faust der Flammen Herr zu werden.

Dortmund: Unbekannte legen Feuer an Mehrfamilienhaus

Dazu nahm der Mann einer Feuerlöscher und erstickte mit diesem die Flammen. So verhinderte er, dass die Flammen auf das Mehrfamilienhaus übergreifen konnten.

Auch die Feuerwehr wurde alarmiert und beseitigte anschließend mit einem Lüfter den Qualm aus dem Gebäude. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Dortmund: Polizei sucht nun nach Zeugen

Es ist allerdings nicht der erste Vorfall dieser Art an der Friedrichsruher Straße in Dortmund-Huckarde in letzter Zeit. Im September und Oktober des Jahres 2020 brannte an der Friedrichsruher Straße je ein Pkw.

Dortmund: Auch die Feuerwehr rückte aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.