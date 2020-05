Dortmund: Als ein Mann am Donnerstagmorgen an einem Auto vorbeiging, konnte er seinen Augen nicht trauen. (Symbolbild)

Dortmund: Mann läuft an Auto von Pizzeria vorbei – er traut seinen Augen nicht, was er darin sieht!

Dortmund. Merkwürdiger Vorfall in Dortmund!

Ein Passant hat am Donnerstagmorgen eine unglaubliche Entdeckung gemacht, als er an einem Auto einer Pizzeria vorbeilief. Daraufhin alarmierter er die Polizei.

Dortmund: Mann läuft an Auto vorbei, dann ist er fassungslos

Nachdem die Polizei gegen 7.45 Uhr den Anruf eines Mannes erhalten hatte, machten sich Polizisten auf zum Vogelpothsweg in Dortmund. Dort trafen sie auf einen VW-Polo, in dem ein Mann splitternackt schlief. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Also weckten die Beamten den Mann und fragten ihn zunächst nach seinem Führerschein. Allerdings hatte der 46-Jährige aus Wickede keinen Führerschein. Genauso wenig konnte er erklären, warum er nackt in dem Auto geschlafen hatte.

--------------------------

Mehr News aus Dortmund:

Weitere Themen aus der Region:

--------------------------

Polizei findet gleich mehrere Verstöße heraus

Die Polizisten bekamen ein merkwürdiges Gefühl und gingen der Sache weiter nach. Ermittlungen ergaben schließlich, dass das Auto am Vortag im Bereich Soest geklaut worden war. Außerdem fanden die Beamten eine kleine Menge Betäubungsmittel. Dabei handelte es sich vermutlich um Cannabis.

Auf den 46-Jährigen kommt jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie eine Anzeige wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen zu. (nk)