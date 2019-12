Dortmund: Mann kommt am Hauptbahnhof an – als er DIESE Nachricht hört, macht er etwas Grausames

Dortmund. Ein Pärchen aus Ungarn wollte in Dortmund das große Glück finden. Am Montag kam es am Hauptbahnhof Dortmund an. Beide wollten in einem Gastronomie-Betrieb arbeiten. Der Traum von Wohlstand und finanzieller Sicherheit war zum Greifen nahe. Doch dann kam alles anders...

Dortmund: Polizei wird informiert

Die Frau (25) und der Mann (28) aus Ungarn waren gerade in Dortmund am Hauptbahnhof angekommen, als sie eine traurige Nachricht erhielten. Sie waren hergekommen, um in Dortmund zu arbeiten. Doch dann die Enttäuschung: Der Gastronom hat sich doch anders entschieden und teilte ihnen mit, dass er die Zusage für die Jobs zurückzieht.

Ohne Arbeit und Unterkunft wussten die beiden nicht, was sie machen sollten. Sie hingen in Dortmund fest. Plötzlich fingen sie an zu streiten. Dann das Krasse: Der 28-Jährige schlägt seiner Freundin ins Gesicht!

Ein Zeuge rief sofort bei der Polizei Dortmund an. Das Pärchen wurde zur Wache gebracht. Der 28-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Ein gutes hatte es aber: die Polizei versorgte das Paar aus Ungarn mit Notunterkünften. So mussten die beiden zumindest nicht auf der Straße in Dortmund die Nacht verbringen. (ldi)