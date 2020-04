Die Polizei Dortmund musste nach einem Unfall an der Schleswiger Straße mit weiteren Schwierigkeiten fertig werden. (Symbolbild)

Dortmund: Mann fährt Mädchen an – unfassbar, was danach passiert

Dortmund. Tragische Szenen in Dortmund.

Bei einem Unfall in Dortmund ist am späten Mittwochnachmittag ein 9-jähriges Mädchen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Während der Rettungsmaßnahmen am Unfallort kamen weitere Schwierigkeiten auf die Polizei zu.

Dortmund: Mädchen (9) schwer verletzt

Gegen 17 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der Schleswiger Straße in Richtung Süden. Auf der Gegenfahrbahn warteten zwei Autos an einer roten Ampel.

Plötzlich rannte zwischen diesen beiden Autos das Mädchen auf die Fahrbahn. Dabei prallte sie gegen die Fahrerseite seines Wagens und verletzte sich schwer.

Polizei muss nach dem Unfall einschreiten

Während der Rettungsmaßnahmen an der Schleswiger Straße versammelten sich immer mehr Menschen um die Unfallstelle. Dabei entstand eine Menschentraube von etwa 30 bis 40 Personen.

Die Hinzugekommenen missachteten dabei sowohl den Mindestabstand als auch das Versammlungsverbot, sodass die Polizei auch hier einschreiten musste, um Infektionen mit dem Coronavirus vorzubeugen.

Polizei spricht Platzverweise aus

Weil einige Personen trotz Hinweisen auf das Infektionsschutzgesetz am Unfallort ausharrten, sprach die Polizei Platzverweise aus. Einige „Uneinsichtige belegte das Ordnungsamt mit weiteren Maßnahmen“, heißt es in der Polizeimeldung. (vh)