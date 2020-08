Dortmund. Ekelhafter Vorfall in Dortmund!

Am Mittwoch hat ein Mann ein Mädchen am Dortmunder Hauptbahnhof attackiert. Was dann folgte, ist einfach nur ekelhaft. Die Polizei schaltete sich daraufhin ein.

Dortmund: Mann attackiert Mädchen, dann wird es ekelhaft

Es soll angefangen haben, als ein 26-Jähriger und eine 14-Jährige gegen 9 Uhr in einen Streit gerieten. Zeugenangaben zufolge soll der Mann das Mädchen auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Dortmund bedrängt, belästigt und beleidigt haben.

Dortmund: Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen gegen den Mann. (Symbolbild) Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Doch nicht nur das: Der 26-Jährige soll der 14-jährigen Bochumerin anschließend auch noch ins Gesicht gespuckt haben. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Ein 38-jähriger Zeuge drängte sich daraufhin zwischen den Mann und das Mädchen, woraufhin der 26-Jährige von der Bochumerin abließ und verschwand. Der 14-Jährigen war der Tatverdächtige jedoch bekannt, sodass dieser anhand einer Videoauswertung und eines Abgleichs in den polizeilichen Fahndungssystemen ermittelt werden konnte.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Polizei leitete schließlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung gegen den 26-jährigen Dortmunder ein. Und dann geriet die 14-Jährige selbst ins Visier der Polizei...

Polizisten trafen das Mädchen am Donnerstag am Dortmunder Hauptbahnhof an und überprüften sie. Dabei stellten die Beamten fest, die 14-Jährige von der Bochumer Polizei zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war. Sie war zu einer Wohngruppe nicht zurückgekehrt, weshalb die Polizisten sie schließlich dorthin zurückbrachten. (nk)