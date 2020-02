In Dortmund randalierten mehrere Männer am frühen Sonntagmorgen.

Dortmund: Männergruppe randaliert in der City – plötzlich eskaliert die Situation

Dortmund. Einfach nur schlimm! Eine Männergruppe randalierte am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt in Dortmund. Als die Polizei dazu kam, eskalierte die Situation völlig. Die Polizei Dortmund nahm 16 Personen fest.

Gegen 4.20 Uhr riefen mehrere Personen den Notruf. Es wurde eine 50-köpfige Gruppe von Männern gemeldet. Die sollen laut Zeugen an einer Baustelle auf der Unionstraße in Dortmund-Mitte randalieren. Laut grölend warfen die Männer Baustellen-Baken und Baustellen-Lampen um.

Dortmund: Männergruppe randaliert in der Innenstadt – einige von ihnen Dortmunder Ultras

Danach machten sich die Randalierer auf dem Weg in Richtung der Rheinischen Straße. Dort fand die Polizei Dortmund die Täter. Als sie die Beamten entdecken, bewarfen sie den Streifenwagen mit Bierflaschen. Eine Flasche zerschellte auf der Windschutzscheibe, die ging daraufhin zu Bruch.

Die Männer zerstörten die Windschutzscheibe der Polizei Dortmund. Foto: Polizei Dortmund

Die Randalierer-Gruppe teilte sich auf und flüchtete in Richtung Westpark. Doch 16 konnten nicht entkommen. Die Polizei schnappte die Männer und nahm sie fest.

-----------

Mehr News aus Dortmund:

„Tatort“ aus Dortmund: Verstörende Szene – Schauspieler hat dringende Warnung

Dortmund: Schüsse bei Familienfeier – keiner will's gewesen sein, dann entlarvt DAS einen Mann

Dortmund: Frau sitzt im Rollstuhl – und hat diesen einen Traum

-----------

Sieben davon ließ die Polizei vor Ort in Dortmund wieder frei. Neun Personen mussten mitkommen. Sie wurden in Gewahrsam genommen, vernommen und polizeilich registriert. Sonntagmittag durfte die neun-köpfige Gruppe wieder gehen.

Gegen diese Männer ermittelt die Polizei Dortmund:

23 Jahre alt, aus Goch

22 aus Essen

27 aus Dortmund

24 aus Lünen

26 aus Lautertal

27 aus Paderborn

26 aus Dortmund

24 aus Dossenheim

25 aus Dortmund

+++ Menden: Suche nach vermissten Mädchen (10) dauert an ++ hunderte freiwillige Helfer im Einsatz +++

Polizei Dortmund ermittelt

Die Polizei Dortmund ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Landesfriedensbuchs. Einige der Männer sollen sogar der Ultra-Gruppierung „JuBos“ angehören. (ldi)