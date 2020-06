Dortmund: Streit eskaliert – Mann feuert Schüsse in Innenstadt ++ Alle neuen Details!

Dortmund. Eskalation am Freitagabend in Dortmund!

In Dortmund sind am Freitagnachmittag Schüsse in der Innenstadt in einem Juweliergeschäft gefallen. Der Täter flüchtete anschließend.

Offenbar soll es zuvor einen Streit gegeben haben.

Dortmund: Mann gibt Schüsse nach Streit in Innenstadt ab

Gegen 16 Uhr soll der Unbekannte ein Juwelierladen auf der Kampstraße mit einer Schusswaffe betreten haben, als wenig später Schüsse fielen. Ein Mitarbeiter des Ladens wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete.

Die Polizei leitete daraufhin einen Großeinsatz ein und nahm mehrere Personen fest, die sie später jedoch wieder frei ließ. Gegen sie bestand schließlich kein Tatverdacht.

Der Mitarbeiter des Juweliergeschäfts wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus schließlich wieder entlassen.

Ermittlungen dauern an

Grund für den Angriff soll ein Streit gewesen sein, der sich beim Verkaufsgespräch ergeben hatte, wie die Polizei gegenüber Der Westen bestätigte. Der „WDR“ berichtete am Freitag zunächst, dass zwei Tatverdächtige festgenommen worden seien, sich ein weiterer auf der Flucht befinde. Eine U-Bahnstation in der Stadt wurde abgeriegelt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dav/nk)