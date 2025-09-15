Tragödie in Dortmund – 13-Jährige stirbt nach Sturz aus Fenster

Tragisches Unglück am Montagmorgen (15. September)! In Dortmund soll es um kurz vor 8 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen sein. Dabei stürzte ein 13-jähriges Mädchen aus dem Fenster eines Hauses.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben vergeblich. Die Jugendliche starb noch vor Ort an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Dortmund vermutet Unfall

In der Mallinckrodtstraße in Dortmund soll es zu dem verheerenden Unglück gekommen sein. Das Mädchen erlag nach dem Sturz aus bislang noch unbekannter Höhe im Hinterhof ihren Verletzungen.

Wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, gehen die Ermitler derzeit von keinem Fremdverschulden aus. Es deute alles auf einen tragischen Unfall hin. Wie es dazu kommen konnte, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Die Ermittlungen nach der Tragödie dauern an.

Tödliches Unglück auf A40

Auch auf der A40 in Richtung Dortmund kam es dieser Tage zu einem töglichen Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen, fuhr ein Autofahrer auf Höhe der Ausfahrt Neukirchen-Vluyn mit hoher Geschwindigkeit auf einen Sattelzug auf.

Für den 55-jährigen Pkw-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem schrecklichen Unglück machen können. Mehr Informationen erhältst du hier >>>.