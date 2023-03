Dortmund: 13-Jährige spurlos verschwunden – wo ist Emilia?

Eine Teenagerin wird in Dortmund gesucht! Ein 13 Jahre altes Mädchen aus Dortmund gilt seit Freitag, den 10. März, als vermisst. Zuletzt wurde sie gegen Nachmittag in der Innenstadt gesehen.

Von da aus war sie auf dem Weg nach Hause gewesen, kam aber nie dort an. Nun ist die Polizei Dortmund auf der Suche nach der vermissten Jugendlichen – auch mit einem Fahndungsfoto.

Dortmund: Wer hat Emilia P. gesehen?

Seit 16.45 Uhr am Freitag fehlt jede Spur von Emilia Plate. Die 13-Jährige war zuletzt in der Dortmunder Innenstadt gesehen worden. Von dort aus sollte sie eigentlich nach Hause gehen, doch kam sie nie bei ihrer Familie an. Diese hatte – genauso wenig wie ihre Freunde – seither Kontakt zu dem Mädchen.

Emilia Plate aus Dortmund wird seit Freitag vermisst. Foto: Polizei Dortmund

Emilia P. ist 1,75 Meter groß und trägt ihr braunes Haar etwas mehr als schulterlang. Ihre Augen sind hellbraun bis grün und sie hat ein rundes Gesicht. Sie ist von normaler bis schlanker Statur und trug vor ihrem Verschwinden eine beige Jacke, eine grüne Hose, beige-weiße Nike-Schuhe und einen pink-lila-farbenen Rucksack von Puma. Ab und an trage sie auch eine Brille, so die Angaben der Ermittler.

Da die Polizei davon ausgeht, dass sich Emilia noch im Raum Dortmund aufhält, appelliert sie an die Stadtbewohner. Wer das vermisste Mädchen gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort weitergeben kann, der soll sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231/132-7441 wenden.

Am Mittwoch teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass Emilia noch immer nicht zuhause aufgetaucht ist. Es habe aber ein Lebenszeichen gegeben. Die Fahndung werde allerdings so lange nicht zurückgenommen, bis das Mädchen wieder aufgetaucht sei.